In Italia è nato un sentiero per conoscere e rispettare gli orsi

Che l’Italia sia straordinaria da Nord a Sud, e che scoprirla a piedi sia una delle modalità di viaggio più belle e complete, lo sanno praticamente tutti. Quel che però si sa meno è che nel nostro Paese continuano a nascere ogni giorno dei cammini, o dei tratti che si aggiungono a sentieri già esistenti, che conducono alla scoperta di ricchezze uniche, come il tragitto per conoscere e rispettare gli orsi.

Il percorso nell’habitat dell’orso bruno marsicano

È appena stato inaugurato un percorso che permette di scoprire l’ambiente naturale in cui vive, mangia e si riproduce l’orso marsicano. Ci troviamo in Abruzzo, al Parco Nazionale della Maiella nella zona di Campo di Giove (in provincia dell’Aquila), area in cui questo animale ha il suo habitat naturale.

Si chiama “Sentiero dell’Orso” ed è stato realizzato dal Parco Nazionale della Maiella insieme a WWF Italia grazie al progetto Life Arcprom, e la buona notizia è che finalmente è accessibile per tutti.

Lungo circa 4 Km, si distingue per essere un percorso ad anello che si sviluppa tra i 1.000 e i 1.200 metri di altitudine. La maggior parte del tragitto si snoda lungo una strada campestre in ambiente aperto. Camminando è possibile incontrare 6 soste ‘parlanti’ con tanto di totem a tre facce che forniscono informazioni sull’orso, ciò che mangia, il suo modo di affrontare le stagioni e alcune buone regole per rispettarlo e per conviverci pacificamente.

Un percorso studiato con lo scopo di sensibilizzare le persone sull’importanza di questo mammifero, ma anche per favorire l’espansione dell’animale dal momento che, purtroppo, è a grave rischio di estinzione. Del resto, il Parco della Maiella è una delle più importanti aree in cui si riproduce l’orso bruno marsicano ma, nel 2014, erano solo 60 gli esemplari ancora presenti nel territorio.

L’importante ruolo del Parco Nazionale della Maiella

Non solo è considerato uno dei polmoni verdi dell’Abruzzo, il Parco Nazionale della Maiella ha anche un ruolo fondamentale per salvare questa sottospecie endemica dell’estinzione. Tra una meraviglia naturale come le sue Gole dell’Alento, e borghi arroccati che vengono custoditi gelosamente, questa zona è popolata anche del bellissimo orso marsicano.

Per far sì che il numero di questi animali aumenti, il Parco dovrà favorire l’arrivo di individui dall’area che coincide con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e mettere in atto le varie misure di conservazione che hanno lo scopo di favorire la loro sopravvivenza e riproduzione.

Imparare a coesistere con l’orso è fondamentale poiché significa conoscerlo. Ecco perché è necessario muovere passi concreti nella direzione della creazione di strumenti di conoscenza ampi, diversificati e accattivanti come, appunto, Il Sentiero dell’Orso che è infatti perfetto sia per escursionisti esperti, sia per bambini alle prime armi.

Un itinerario interattivo che offre a tutti coloro che decidono di percorrerlo un’esperienza che si rivela ludica e formativa alla stesso tempo e che permette di conoscere tutto quello che riguarda l’orso marsicano, insieme a una serie di giochi e quiz utili a coinvolgere ancora di più i visitatori.

Non resta che correre a provare questo tragitto appena inaugurato per scoprire un parco che è una ricchezza, ma anche per proteggere un animale che rischia l’estinzione.