L’ecolodge nel cuore del Parco della Majella

C’era una volta, in luogo impervio e selvaggio dell’Appennino Centrale, una struttura pubblica abbandonata e vandalizzata chiamata dagli altri ecomostro. C’è oggi quello stesso edificio che però, come in una qualsiasi favola moderna con lieto fine, è stato trasformato in un ecolodge spettacolare.

Ci troviamo all’interno del magnifico Parco Nazionale della Majella, considerato all’unanimità una delle oasi naturali più belle dell’Appennino e dell’Italia intera. Nominato Geoparco Mondiale dell’UNESCO ad aprile 2021, questo polmone verde della regione Abruzzo è il protagonista della nostra fiaba a lieto fine.

Un tempo, neanche troppo lontano, nell’area di proprietà del Comune di Roccamorice giaceva abbandonata a se stessa una struttura pubblica. È a partire da questa che si snoda una vicenda fatta di sogni, di coraggio e di amore nei confronti della regione Abruzzo che vede protagonisti quattro ragazzi e il loro desiderio di trasformare quel luogo ormai in rovina, in una destinazione accogliente e aperta a tutti, immersa in una delle atmosfere più incredibili della regione.

Simone, Lisa, Manuela e Fabio hanno impiegato le loro idee e le loro forze per trasformare, come per magia, quell’ecomostro in un ecolodge. Riqualificando l’area di uno dei territori abruzzesi più spettacolari e suggestivi del nostro stivale, hanno creato una finestra sul bosco, una tenda che guarda la montagna, un luogo dove far sentire i viaggiatori lontani da tutto e da tutti, ma a loro agio come a casa. Questo sognavano e questo hanno realizzato.

Non è stato facile realizzare questo sogno condiviso: ci sono voluti mesi e mesi di lavoro e organizzazione per dare nuova vita alle strutture esistenti. Ma alla fine il sacrificio è stato ripagato e oggi, in questa terra del comune di Roccamorice, c’è un resort spettacolare immerso nella natura che è stato ribattezzato Dimore Montane.

Un ecolodge circondato da boschi di querce, frassini e faggi con una vista che si perde e si immerge nella natura circostante, questo è Dimore Montane. La struttura è organizzata in dieci camere, una hall e un ristorante con cucina e prodotti tipici. Nel bosco poi, sono dislocati quattro alloggi per il glamping, dedicati a tutti i viaggiatori che sognano fughe romantiche o vacanze detox a contatto diretto con la natura selvaggia.

Tutto intorno all’ecolodge ci sono i paesaggi incanti, magici e suggestivi del Parco della Majella. Un piccolo eden dove rifugiarsi e ritrovarsi.