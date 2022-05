A ogni segno zodiacale la propria vacanza estiva

Non tanto la meta quanto il tipo di vacanza. È quanto ha predetto l’astrologa Ginny Chiara Viola a chi sta decidendo quale tipo di vacanza fare quest’estate. Sì, perché in base all’oroscopo e al proprio segno zodiacale c’è una vacanza giusta.

In crociera per chi deve meditare, in bicicletta per chi deve fare attività fisica, a ciascuno il proprio viaggio, insomma.

Ecco segno per segno come dovrà essere la vostra estate 2022 e quale tipo di vacanza dovrete fare:

Ariete ♈

Sarà l’estate dell’energia, della passione sfrenata e della voglia di ballare e voi, lo so. Giove, il pianeta della felicità e della voglia di condividere, passeggerà proprio nei vostri gradi e voi Ariete, ancora più del solito, vi tufferete nella vita con un doppio carpiato. Per voi i mesi caldi saranno perfetti per fare esperienze fuori dalla routine e soprattutto per condividerle. Per questo la vostra vacanza ideale potrebbe essere un viaggio itinerante facendo base negli ostelli per conoscere sempre persone nuove e ascoltare le loro storie. Nella valigia non potranno mancare gli auricolari e un altoparlante Bluetooth ultracompatto.

Toro ♉

Sudare e mettervi alla prova sportivamente vi aiuterà a pensare meglio. Il consiglio di viaggio quest’estate è in bicicletta, che concilia anche l’introspezione: potreste anche azzardare un tour italiano tutto sulle due ruote, magari aiutandovi con la bicicletta elettrica.

Gemelli ♊

Chiacchierare, raccontare, fotografare, chiedere, intervistare, ascoltare, scoprire e imparare. La vostra estate sarà praticamente come il reportage di un giornalista d’inchiesta! Di sicuro non starete fermi nemmeno sul telo mare in spiaggia. Tutto merito di Giove finalmente di nuovo a favore. Le vostre vacanze devono essere ogni giorno una nuova esperienza. Per questo l’ideale è un coast-to-coast tutto italiano. Ovviamente per i vostri storytelling fotografici sui social non potrà mancare in valigia una fotocamera digitale piccola, leggera e colorata.

Cancro ♋

Amore, amore e ancora amore: la vostra estate sarà fatta di coccole e cocktail alla frutta con due cannucce sorseggiati davanti a un tramonto dorato. E se anche Giove dovesse smorzare la vostra voglia di convivialità, voi vi mostrerete scaltri scegliendo per le vacanze una destinazione nella quale, per la maggior parte del tempo, il cellulare non avrà campo: la barca a vela. Anzi, le energie di Marte saranno sfruttate sia per post tramonto piccanti sia per manovrare il timone al largo. Una fuga d’amore insieme romantica e avventurosa… E, per rendere davvero tutto perfetto, come nel carrello bar di casa, metterete in cambusa un set di miscele per cocktail per creare mix da American bar anche al largo dalla costa italiana.

Leone ♌

Avete bisogno di relax assoluto. Saturno contro richiede tempo per pensare alle vostre prossime mosse e voi avete voglia di prendere la vita con calma, dal cappuccino al quotidiano, concedervi tempo per riflettere scrutando l’orizzonte come pirati che aspettano di avvistare la terra. Certo, dato però che per voi la comodità è tutto, trascorrete l’estate sotto l’ombrellone in prima fila sulla spiaggia o a bordo piscina. In tutti i casi, saranno le onde del mare a cullarvi e voi galleggerete volentieri, magari su di una poltrona gonfiabile.

Vergine ♍

Sarete dei sentimentaloni quest’estate. Adesso che vi siete liberati di Giove, tirate un sospiro di sollievo e andate a riconquistare tutti coloro che avevate evitato. Il massimo del piacere adesso saranno i pranzi in famiglia. Col buonumore ritrovato avete voglia di godervi la vita con programmi semplici: le vacanze sono con chi amate. Famiglia, emozioni sincere, ritorno alle origini e voglia di convivialità. E dato che non siete persone a cui piace essere colti alla sprovvista vi muoverete sempre con l’apribottiglie per il vino professionale in tasca.

Bilancia ♎

Astenersi amici chiassosi amanti delle notti brave e degli sport estremi: la vostra sarà un’estate di passeggiate silenziose e pensieri profondi ma creativissimi. Perfetta un’avventura nei boschi, a contatto con la natura, fatta di lunghe camminate e profumi intensi. Il vero piacere sarà in un’alba da scorgere tra le fronde degli alberi immersi nella natura. Ovviamente, essendo voi sempre accorti, il consiglio è di tenere nello zaino un power bank solare portatile dalla grande capacità, per non trovarvi mai a corto di energie.

Scorpione ♏

La vostra estate sarà selvaggia e immensa ed eviterete le settimane organizzate modello villaggio turistico come si evitano gli eritemi con la protezione solare 50. Avete bisogno di panorami ampi e di cieli sempre limpidi e azzurri per trovare la giusta ispirazione e guardare il mondo dall’alto respirando un nuovo senso di libertà. Non considererete nulla sotto i 3000 metri di altitudine per godere solo delle giornate più ricche di ossigeno ed energia. Per voi il must have è lo smartwatch impermeabile con ricarica solare e sensore per monitorare l’acclimatazione all’altura e l’ossigenazione del sangue.

Sagittario ♐

Giove, il vostro pianeta preferito, è a vostro favore per tutta l’estate quindi per voi un tour enogastronomico è davvero il massimo del godimento. Giove significa piaceri in ogni forma, meglio se prima sono stati saltati in padella. La felicità con le gambe sotto al tavolo è il vostro sogno e non sarà minata da alcun senso di colpa tanto che, quando incrociate qualcuno che va a fare jogging la mattina presto, voi continuate indisturbati a trotterellare verso la seconda colazione al bar. Non dimenticate di portare con voi una Moleskine per le ricette dove appuntare e custodire gli abbinamenti idilliaci e gli ingredienti più sorprendenti della vostra estate gourmet.

Capricorno ♑

Quest’estate nemmeno Iron Man vi starà dietro. Avete voglia di superare i vostri limiti personali e dato che l’ambizione è il vostro forte vi porrete obiettivi altissimi. Giove vi sfida ma voi rispondete a suon di addominali e dieta proteica. Ovviamente, conoscendovi, nemmeno nello sport amate la scontatezza quindi il ping-pong e la bicicletta li lasciate a chi ha meno fegato di voi: puntate solo ad avventure no limits tra cielo e mare passando per il suolo terrestre ma solo su di una moto da cross.

Acquario ♒

Grazie a Saturno sempre nel vostro segno per voi le vere vacanze saranno fatte di viaggi culturali e km di musei, scavi, visite guidate e informazioni accumulate. Il massimo dell’eccitazione saranno le città d’arte soprattutto se spopolate e la guida turistica il vostro sogno erotico. Forse non tornerete al lavoro abbronzati dato che tra voi e il sole ci saranno sempre una mappa e una Lonely Planet. Per voi ovviamente una maratona d’arte è ideale e l’Italia ha tante proposte da farvi.

Pesci ♓

Anche quest’anno la vostra vacanza ideale è quella spirituale: adesso che Giove vi offre una pausa dalle sue energie conviviali e vivaci fatte di feste e tavolate chiassose, potete dedicarvi a Nettuno. Connettetevi con tutto ciò che ha a che fare con il benessere spirituale, emotivo, mistico, senza mai dimenticare la forma fisica. Sveglia all’alba per fare yoga e meditare sulla spiaggia, centrifugati detox e campane tibetane anche nel viaggio verso la vostra località prescelta. Lo dicevano anche gli antichi “mens sana in corpore sano”. Godetevi una bella crociera sull’onda del benessere, magari tra le isole del Sud Italia.