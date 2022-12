I presepi viventi più suggestivi da vedere in Italia

Fonte: ANSA Il presepe vivente di Matera

Il Natale è anche periodo di presepi e, come da tradizione, in Italia è possibile partecipare persino a quelli viventi, che sono particolarmente emozionanti. Ma quali sono in assoluto i più belli del nostro Paese? Noi abbiamo provato a selezionarne alcuni.

I presepi viventi più belli del Nord Italia

Partiamo da Nord Italia dove la tradizione è meno radicata delle altre zone del Paese ma comunque molto sentita. Da queste parti vi segnaliamo il presepe di San Biagio, in provincia di Mantova, che viene messo in scena nel campo sportivo in uno scenario di silenzio e suggestione. Quest’anno il presepe è visitabile dalle ore 16:00 nei giorni 25, 26 dicembre 2022 e 1, 6, 8 e 15 gennaio 2023.

Voliamo poi nel centro storico di Dogliani, in provincia di Cuneo, che quest’anno la notti del 24 e del 25 dicembre si anima di 350 personaggi che fanno rivivere le tipiche atmosfere del tempo. Da queste parti, infatti, una grande attenzione viene posta nel ricreare gli ambienti, gli arredi, le merci, abiti di quel tempo, l’uso degli attrezzi, le situazioni, i dialoghi e i comportamenti dell’epoca.

Molto interessante anche il presepe vivente di Montefiore Conca, in provincia di Rimini, nove la Natività rivive nell’incredibile scenario della sua rocca edificata dai Malatesta. Da queste parti, insieme alla Madonna, Giuseppe ed il Bambinello vi sono oltre 150 figuranti in costume. Quest’anno andrà in scena il 26 dicembre dalle 17:00 alle 19:00, il 30 dicembre dalle 20.30 alle 22:00 e l’1 gennaio 2023 dalle 17:00 alle 19:00.

I migliori presepi viventi del Centro Italia

I presepi viventi da non perdere in Centro Italia sono quelli di Equi Terme, in provincia di Massa-Carrara, che si distingue per svolgersi tra le vie del borgo tra torce e candele fino ad arrivare all’entrata delle Grotte di Equi, dove è rappresentata la Natività. Nel 2022 va in scena il 23 e 24 dicembre dalle 20.30 alle 23.30 e il 25, 26 dicembre dalle 18:00 alle 21:00.

Molto interessante anche il presepe vivente di Greccio, in provincia di Rieti, dove poter rivivere la nascita del primo presepe della storia realizzato nel Natale del 1223 da San Francesco di Assisi con l’aiuto del Nobile Signore di Greccio Giovanni Velita. Tra luci, musica e tanta suggestione, è possibile parteciparvi il 24, 26 e 28 dicembre 2022 e il 1°, 6, 7 e 8 gennaio 2023.

Voliamo poi nelle Marche, e più precisamente a Genga, in provincia di Ancona, dove generalmente va in scena quello che forse è il presepe vivente più grande d’Italia. Prende vita nell’incanto delle Grotte di Frasassi ma sfortunatamente, a seguito degli eventi naturali che hanno colpito il territorio negli ultimi mesi, l’edizione del 2022 è stata annullata, ma dovete necessariamente tenerla a mente per l’anno prossimo.

I presepi viventi da non perdere nel Sud Italia

Tra i presepi più belli del Sud Italia vi segnaliamo quello di Matera che, come potete immaginare, prende vita in uno degli scenari più incredibili del nostro Paese (e non solo). Tra voci narrate, luci, suoni ed effetti speciali, si viene immersi e trasportati nella magia di quella notte che vide la nascita di Gesù Cristo. Quest’anno, questa unica meraviglia va in scena l’8-9-10-17-18 dicembre 2022 e il 6-7-8 gennaio 2023.

Molto interessante il presepe vivente di Tricase, in provincia di Lecce. Da queste parti un’intera collina, il monte Orco, viene trasformata nella Betlemme di oltre 2000 anni fa. 200 figuranti, 35.000 lampadine che illuminano lo scenario e molto altro ancora vanno n scena il 25, 26, 28 e 30 dicembre 2022 e l’1, 3, 5 e 6 gennaio 2023, dalle ore 17:00 alle ore 20.30.

Infine, vi segnaliamo il presepe vivente di Ispica, in provincia di Ragusa, che è uno dei più visitati della Sicilia. Attori, musicisti e cantanti riportano in vita racconti di fede ambientati in incredibili grotte. Vi si può partecipare il 18, 25 e 26 dicembre e poi l’1-6 e 8 gennaio 2023.