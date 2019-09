Perché le aziende dovrebbero scegliere il bleisure

editato in: da

Hai un’azienda e ti capita di organizzare viaggi di lavoro per manager e dipendenti? Scopri tutti i vantaggi del bleisure e le opportunità per il B2B.

Riuscire a gestire efficacemente gli impegni di lavoro durante un viaggio all’insegna della spensieratezza e del relax è il sogno di tanti professionisti. Generalmente si tende a distinguere nettamente le due esperienze: da una parte le trasferte per incontrare clienti e collaboratori; dall’altra l’evasione e il tempo libero. In realtà, è possibile unire questi due aspetti apparentemente incompatibili. Il fenomeno prende il nome di bleisure e integra due parole inglesi, business e leisure.

Questo tipo di esperienza non rappresenta solamente un’occasione per i lavoratori, ma anche per le aziende stesse, che in questo modo possono vedere incrementare la produttività e la motivazione delle proprie risorse umane. Per soddisfare pienamente tutte le aspettative occorre affidarsi ad un tour operator professionale, preparato e pronto a gestire ogni tipo di esigenza.

Go Far Travel è specializzata nell’organizzazione e nella gestione di business travelling e bleisure. Dopo aver ascoltato le preferenze del cliente, il consulente costruisce per lui un’esperienza tailor made, che unisca impegni di lavoro, ad hobby e passioni. Presente nel settore da anni, Go Far Travel aiuta il cliente in ogni fase del viaggio, occupandosi della prenotazione dei transfer, della biglietteria, dell’organizzazione dei meeting lavorativi, così come di tour, escursioni o altri intrattenimenti. Ogni cliente avrà a sua disposizione un team di Assistenti Personali a cui affidarsi prima e durante il viaggio. Il risultato? Un’esperienza piacevole e sicura, dove il viaggiatore non viene mai lasciato solo ma assistito prontamente in ogni occasione.

Perché i viaggi bleisure sono sempre più diffusi?

Viviamo in una società frenetica, dove chi gestisce un’azienda o fa parte di un team di lavoro non può mai davvero staccare. Spesso è costretto a trovare un compromesso anche quando va in vacanza. Non ci riferiamo unicamente alle lunghe chiamate di lavoro sotto l’ombrellone, ma anche alle e-mail lette durante un aperitivo in una località turistica. Basta poco per essere catapultati nel mood da ufficio anche in vacanza.

D’altronde non sono necessari grandi strumenti, faldoni e nemmeno una scrivania: per lavorare è sufficiente uno smartphone, un tablet o al massimo un computer portatile. Questi sono gli uffici 4.0: offrono tutto il necessario per gestire e negoziare con un cliente, compilare e inviare un documento importante, scrivere un contenuto e così via.

Obiettivo del bleisure? Coniugare il dovere al piacere. Viaggi per lavoro? Ecco perché scegliere il bleisure

Spesso questo tipo di esperienza giova anche alla produttività.

Le aziende si affidano al bleisure anche per incrementare la produttività dei propri dipendenti. Il 78% dei lavoratori riconosce che aggiungere dei momenti di relax ad un viaggio di lavoro influenzi positivamente la loro produttività.

Insomma, il bleisure è un fenomeno nuovo ma ricco di potenzialità. Se viene organizzato con intelligenza e insieme ai partner giusti, può portare enormi vantaggi. Go Far Travel può aiutarti a trovare la soluzione giusta. È il momento di trasformare un noioso viaggio di lavoro, in un’esperienza capace di offrire nuove opportunità.