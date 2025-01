Non sono Roma, Firenze, Milano, Venezia e Napoli le 5 mete preferite dagli inglesi in Italia: ecco le destinazioni più amate, lontane dall'overtourism

Non solo Roma, Firenze, Venezia e Milano: come svela la rivista Express gli inglesi amano altre mete italiane, alcune delle quali fuori dai classici itinerari turistici. Appassionati d’arte, turismo enogastronomico, moda e tanto altro: ecco quali sono le 5 mete preferite dagli inglesi in Italia.

Salento

In cima alle mete preferite dagli inglesi in Italia c’è una località di mare del sud. Siamo in Puglia e più precisamente nel Salento: il cuore british è stato conquistato dal mare cristallino, dalle tradizioni folkloristiche e dai sapori locali indimenticabili. Tra i luoghi preferiti? Cala dell’Acquaviva, un’insenatura suggestiva circondata da rocce e vegetazione mediterranea dove l’acqua è pulitissima.

Amatissimi i borghi pugliesi e più precisamente Castro dove molti turisti amano fermarsi al rinomato Martinucci Cafè per gustare un pasticciotto, dolce tipico salentino composto da una frolla croccante e un cuore cremoso di crema pasticcera. Non solo spiagge però, il Salento conquista per piccoli paeselli che sembrano sospesi nel tempo: basti pensare a Specchia e Presicce, inseriti tra i borghi più belli d’Italia. C’è anche da scoprire per gli amanti della natura, basti pensare al Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio: qui ci si può godere bellissime passeggiate, momenti di relax osservando una delle baie più belle della costa ionica.

Imperdibile Lecce: molti restano incantati nell’osservare lo stile barocco che fa da leitmotiv tra chiese e palazzi storici; tra i luoghi cult da non perdere piazza Sant’Oronzo, dove è possibile ammirare i resti dell’anfiteatro romano e sedersi nei caffè all’aperto e la basilica di Santa Croce un capolavoro d’arte barocca.

Scopello

Seconda destinazione nella top 5 delle preferite dagli inglesi è Scopello. Gli italiani e in modo particolare i siciliani già la amano ma è curioso che all’estero sia diventata così apprezzata una località dalle atmosfere senza tempo. A rendere iconica la meta? La tonnara, una struttura per la pesca del tonno ormai dismessa, che regala viste mozzafiato sul mare e sulle imponenti faraglioni. Suggestiva la visita del centro storico dove botteghe e ristoranti tipici danno modo di acquistare souvenir gastronomici e provare sul posto prodotti tipici come il pane cunzato, una specialità siciliana farcita con olio extravergine d’oliva, acciughe, pomodorini e origano.

Gli inglesi amano gustarsi un aperitivo local brindando con un tradizionale calice di Spritz e una vista effetto wow sul Mediterraneo. La magia del momento è resa ancora più intensa dai colori caldi che tingono le scogliere.

Da non perdere, a pochi km di distanza, la riserva naturale dello Zingaro: qui non solo si trovano alcune delle spiagge più belle della Sicilia ma addirittura dell’intera penisola. Dai paesaggi costeggiati dalla macchia mediterranea alle calette nascoste con spiagge di ciottoli: è un territorio tutto da scoprire.

Lari

Che la Toscana sia nel cuore di molti turisti stranieri non è un mistero ma a trionfare non è la rinascimentale Firenze o le città di Siena e Pisa ma Lari. Amatissima soprattutto per la tranquillità e la tradizione culinaria, la destinazione non è altro che un borgo collinare affascinante e caratteristico che ha dato i natali alla pasta artigianale della famiglia Martelli che ancora oggi tramanda la tradizione di generazione in generazione.

Passeggiando sul posto non è raro incrociare gruppi di inglesi che esplorano le vie del borgo tra le case in pietra e le mura medievali. Una visita al Castello dei Vicari, imponente fortezza che domina il borgo, permette di fare un viaggio nel passato e di scoprire la storia di questa parte della Toscana. Un motivo in più per visitare Lari? La cucina toscana: qui i ristoranti hanno in menù specialità imperdibili. Dai sughi caserecci a formaggi e salumi del luogo ma tra i piatti iconici da provare ci sono le pappardelle al ragù di cinghiale da accompagnare con un calice di Chianti.

Dolomiti

Quarto gradino di questa top 5 va alle Dolomiti. Non solo un patrimonio mondiale dell’Unesco ma una destinazione top per chi ama la montagna. Gli inglesi la scelgono per le bellezze naturali più autentiche che le rendono uniche.

Affascinanti tanto in estate quanto in inverno, hanno molto da offrire in ogni mese dell’anno. In estate, i sentieri escursionistici conducono a prati fioriti, laghi alpini e rifugi panoramici dove poter gustare piatti tipici come canederli, polenta e strudel di mele. Tra le mete top? Il lago di Braies: con acque color smeraldo e un paesaggio incorniciato crea una vera e propria passeggiata instagrammabile da condividere sui social. Altra perla delle Dolomiti è quella di Corvara: durante l’inverno si trovano qui alcune delle piste da sci più apprezzate dove non manca il famoso après-ski, con locali dove degustare vin brulè o bombardini. In estate invece si snodano itinerari per il trekking e gite in bicicletta.

Isola del Giglio

Un’altra meta di mare tra le 5 preferite dagli inglesi: siamo ancora una volta in Toscana ma non è l’Elba a conquistare tutti. A rubare il cuore british è l’isola del Giglio, si trova a pochi km dalla costa e viene apprezzata per la natura incontaminata. Si trovano qui alcune delle spiagge più belle del mar Tirreno: basti pensare a cala dell’Arenella e cala delle Cannelle. Imperdibile il borgo di Ciglio Castello: dominata dalla maestosa rocca aldobrandesca e mura perfettamente conservate, fa fare ai turisti un passo indietro nel tempo. Qui si possono assaporare specialità locali come il “panficato”, un dolce tipico a base di fichi secchi, noci e miele. E per gli amanti delle escursioni? Da non perdere i sentieri panoramici e i percorsi trekking.

Non ci sono dubbi: l’talia affascina i turisti stranieri e ogni anno sono tanti gli inglesi che arrivano nella nostra Penisola con l’intento di scoprire il patrimonio artistico, gastronomico e culturale che ha da offrire. Dopo il boom delle più famose città d’arte è però il momento di volgere lo sguardo ad altre proposte e questa è la top 5 delle mete preferite dagli inglesi in Italia.