Inaugurata una nuova passeggiata sospesa e mozzafiato: chi vuole provarla?

Fonte: Photo by Swen Pförtner/picture alliance via Getty Images Skywalk Willingen

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi. Lo facciamo per andare alla scoperta delle meraviglie plasmate da Madre Natura, per contemplare i capolavori artistici e architettonici creati dall’uomo, per toccare con mano le culture e le tradizioni di popolazioni lontane e vicine. Ma lo facciamo anche e soprattutto perché siamo accomunati dal medesimo desiderio di vivere e condividere esperienze straordinarie.

Ed è proprio di una nuova e intensa avventura che vogliamo parlarvi oggi, di una passeggiata sospesa tra cielo e terra che, siamo certi, vi lascerà senza fiato. Destinato ai cuori più impavidi, questo percorso vertiginoso si configura come un’esperienza adrenalinica da provare almeno una volta nella vita.

I più coraggiosi potranno viverla raggiungendo la Germania, e più precisamente la stazione sciistica di Willingen. È proprio qui, in una località già celebrata e raggiunta da tutti gli amanti degli sport invernali, che è stato inaugurato il ponte pedonale non supportato più lungo del mondo. Avrete il coraggio di attraversarlo? Se la risposta è sì, non vi resta che preparare i bagagli e partire per questa avventura mozzafiato.

Il ponte sospeso da brividi

Passeggiate sospese, ponti panoramici e percorsi verticali sono raggiunti ogni giorno da tutti quegli avventurieri che vogliono sfidare e oltrepassare i propri limiti. Alla lista corposa di attrazioni adrenaliniche che si snodano in tutto il mondo, si può aggiungere adesso anche la nuova skywalk tedesca, inaugurata nel mese di luglio.

Il suo nome è Skywalk Willingen e vi anticipiamo già che si appresta a essere un unicum nel suo genere. Il motivo? Si tratta del ponte pedonale più lungo del mondo non supportato. I numeri che raccontano questa impresa, durata per ben sei anni, non sono altro che il preludio all’avventura che si andrà a vivere.

La passeggiata, infatti, misura una lunghezza di 664 metri e un peso di 120 tonnellate che può ospitare fino a 700 persone contemporaneamente. Posizionato nei pressi della stazione sciistica di Willingen, il percorso collega il trampolino di Muhlenkopfschanze all’area di Musenberg.

Fissata con più di 30 ancore alla montagna adiacente, la struttura in acciaio regala la sensazione di passeggiare nel vuoto. La vista dei dintorni è mozzafiato, ma anche vertiginosa dato che il ponte è situato a 100 metri di altezza dalla terraferma.

Skywalk Willingen: un’esperienza adrenalinica senza eguali

Sin dalla sua inaugurazione, avvenuta il 1° luglio del 2023, il ponte ha raccolto l’entusiasmo di tutti gli amanti del brivido. Le fotografie, infatti, mostrano tutta la grandiosità del progetto che ha preso vita dopo sei anni di lavori.

Molto più di una passeggiata panoramica, questo ponte sospeso è una vera e propria esperienza destinata a stordire. La particolarità della struttura, infatti, è data proprio dall’assenza di supporti che fa traballare la passerella a griglie a ogni passo compiuto. Niente di pericoloso, questo lo assicuriamo. Le ancore d’acciaio fissate alla montagna, infatti, garantiscono la massima sicurezza per tutti gli avventurieri che decidono di intraprendere questa avventura.

Skywalk Willingen è stata inserita nello scenario strabiliante delle colline dell’Assia che si snodano tutto intorno e che rendono l’avventura davvero straordinaria. La passerella è percorribile esclusivamente a piedi ed è accessibile sia dal trampolino dello Schanzen che da quello di Musenberg, entrambi punti di partenza per trekking ed escursioni per conoscere il territorio.

Se ve la sentite di vivere un’avventura così, allora, non vi resta che organizzare un viaggio a Willingen il prima possibile. Il ponte sospeso è stato inaugurato il 1 luglio ed è aperto tutti i giorni.