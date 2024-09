In arrivo entro il 2025, il nuovo Frecciarossa 1000, green e smart

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Il Frecciarossa è il treno di alta velocità di Trenitalia nel nostro Paese: la novità in arrivo è che alla entro il prossimo anno ci sarà in circolazione un nuovo modello di vettura, il Frecciarossa 1000, che sarà tecnologicamente più avanzato e più veloce di adesso. Ecco i dettagli su questo nuovo modello di treno presentato oggi a Berlino.

Cos’è il Frecciarossa 1000

Il Frecciarossa 1000, in grado di raggiungere una velocità massima di 300 km/h (con omologazione fino a 360 km/h), è il primo treno ad alta velocità al mondo a ottenere la certificazione di impatto ambientale (Epd) grazie a un’accurata Analisi del Ciclo di Vita (LCA). Ogni aspetto, dalle leghe leggere utilizzate nella costruzione ai motori elettrici avanzati, è stato infatti studiato per minimizzare il consumo energetico. Tra le innovazioni di questa nuova generazione di treni, spicca un tasso di riciclabilità del 97,1%, superiore del 2,7% rispetto ai modelli precedenti, insieme a una maggiore affidabilità grazie all’efficienza migliorata del sistema di trazione e a una riduzione del consumo energetico.

Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia, durante la presentazione del nuovo Frecciarossa 1000 all’evento InnoTrans, ha sottolineato l’importanza della sostenibilità per i treni che operano per oltre 25 anni. “La riciclabilità dei materiali è ormai un criterio fondamentale nelle gare per l’acquisto dei treni, come già fatto con gli Intercity, dove abbiamo introdotto sedili realizzati con plastiche riciclate recuperate dal mare. Questo, insieme alle nuove tecnologie per il convertitore, ci permette di ridurre i consumi del 5-10%, un impatto significativo considerando che ogni treno percorre oltre 500.000 km all’anno.”

Il Frecciarossa 1000 è stato progettato non solo per viaggiare in Italia, dove collega 120 destinazioni con oltre 270 corse giornaliere, ma anche per operare su sette importanti reti ferroviarie europee, tra cui Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio. Oltre a servire il mercato italiano, ha già avuto grande successo in Spagna e Francia, e Corradi ha annunciato un piano di espansione europea, anticipando che questo treno sarà sempre più presente sui binari del continente, pur non potendo svelare ulteriori dettagli.

Le novità del Frecciarossa 1000

Perché il Frecciarossa 1000 che sarà attivo entro il prossimo anno sarà più tecnologico e più sostenibile?

Dei nuovi treni si contano 36 vetture, per un investimento di circa 1.3 miliardi di euro. Trenitalia ha commissionato a Hitachi questi 36 treni ETR1000, con un’opzione di riserva per altri 10 convogli, per un totale di 46 treni. Le prime consegne arriveranno fino al 2028, al ritmo di circa otto treni l’anno che potranno entrare in servizio.

Oltre alla velocità massima di 300 km/h che raggiunge il Frecciarossa 1000, questo treno ha anche visto un notevole restyling del design degli interni: in area Executive, ad esempio, sono state introdotte 4 nuove sedute che vedono integrate funzionalità come la porta laptop e il pulsante chiamata, mentre invece è stata eliminata l’area meeting. Per l’area Business le novità riguardano prettamente gli interni e in area bistrot è stata ampliata l’area di preparazione dei cibi e sono stati ottimizzati gli spazi dediti al deposito dei trolley del servizio di catering. In area Standard, invece, si aggiungono 8 nuove bagagliere, mantenendo lo stesso numero di posti, ovvero 300, nonché sono state incrementate le cappelliere. Inoltre, sono stati inseriti anche ulteriori pittogrammi per la fruibilità delle persone ipovedenti e non vedenti.