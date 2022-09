Settembre al mare: le mete più calde d’Italia

Il clima diventa piacevole, le spiagge non sono più affollate come in piena estate e i prezzi sono più convenienti: andare al mare a settembre è un'ottima scelta. Ma quali sono le mete da non perdere? Ne abbiamo selezionate 10 a partire dall'Isola del Giglio, con le favolose baie riparate dai venti, il mare calmo e le acque ancora calde, perfette per un tuffo di fine estate. (Nella foto, spiaggia all'Isola del Giglio).