Sagre e feste del weekend: quali non perdere assolutamente

Un altro fine settimana ricco di appuntamenti imperdibili ci aspetta in città e borghi italiani, tra degustazioni di prodotti tipici ed eccellenze del territorio, visite guidate alla scoperta di luoghi unici, divertimento e atmosfere conviviali. Abbiamo selezionato per voi le sagre e feste da non perdere assolutamente nel weekend del 21-22 ottobre.