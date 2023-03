Le sagre dove andare in Italia per la festa del papà

Il weekend si sta avvicinando, e con queste giornate così belle è un vero peccato rimanere in casa. Soprattutto perché si celebra anche la festa del papà: è l'occasione giusta per andare alla ricerca di qualche evento all'aria aperta, così da divertirsi in famiglia o con gli amici. Quali sono gli appuntamenti imperdibili del fine settimana del 18 e 19 marzo 2023? Scopriamoli insieme.