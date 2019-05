Lonely Planet, le 10 mete d’Europa dove andare nel 2019

Lonely Planet ha pubblicato l’abituale guida alle 10 mete consigliate per il turismo in Europa nel 2019. Consigli utili per cimentarsi in un viaggio alla scoperta del Vecchio Continente, optando in alcuni casi per delle mete lasciate spesso al di fuori degli itinerari “mainstream”, senza escludere ovviamente l’Italia.