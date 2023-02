I laghi più belli del Trentino da visitare in primavera

La natura bellissima e selvaggia del Trentino si risveglia in primavera: è questo il momento giusto per una gita fuori porta, alla scoperta dei suoi panorami più belli. Perché non fare una passeggiata in riva a qualche splendido lago? Una delle prime tappe, assolutamente imperdibili, è Riva del Garda (in foto): il ridente borgo affacciato sul lago di Garda è il punto di partenza ideale per tante escursioni indimenticabili.