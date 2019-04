Le foreste che hanno ispirato i libri più famosi: scoprile tutte

Camminare aiuta a riflettere. È forse questo uno dei motivi per i quali alcune delle pagine più belle della letteratura mondiale sono ambientate all’interno di foreste, luoghi magici in cui il nostro essere si fonde con la natura, inducendoci al raccoglimento e alla riflessione. La cosa più entusiasmante è che molti di questi meravigliosi boschi non sono frutto della fantasia degli autori, ma esistono nella realtà e sono tutt’oggi visitabili.