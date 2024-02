Europa a primavera: dove andare assolutamente e perché

La primavera segna la rinascita della natura, il momento ideale per prendersi qualche giorno di ferie e andare in vacanza. Scopriamo quali sono le migliori destinazioni da visitare in Europa: la prima è un luogo paradisiaco, sperduto nel nulla. Stiamo parlando delle isole Azzorre (in foto), dove il clima è sempre molto gradevole e i paesaggi incontaminati. Questa è la stagione migliore per godersi i primi raggi di sole un po' più caldi.