Dove andare a vivere in pensione: la top 10 dei Paesi migliori al mondo (c’è anche l’Italia)
Andare a vivere in pensione all’estero non è più un sogno lontano: per molti è un progetto concreto, un nuovo capitolo oltre i confini di casa. Ma scegliere dove ricominciare può essere la parte più difficile. A fornire una bussola utile per orientarsi è il nuovo Annual Global Retirement Index 2026, stilato da International Living: una classifica che unisce dati concreti con esperienze reali di chi è già espatriato, per muoversi in un mondo che cambia rapidamente, tra costo della vita, regole sui visti, sistemi sanitari. Al decimo posto si classifica la Malesia. Trasferirsi in particolare nella regione di Penang è consigliatissimo: conquista con ottimo street-food, affitti sorprendentemente accessibili (in media 1.500–3.500 ringgit al mese, circa 280–650 euro) e un mix autentico di culture che vi fa sentire subito parte del posto. Sicura, accogliente e servita benissimo, è il rifugio perfetto per chi cerca calma, comunità autentica e qualità di vita senza compromessi. Qui tutto è semplice: fare amicizia, mangiare divinamente e vivere davvero bene. (In foto: Penang, Malesia)