La classifica delle 10 migliori città per lo smart working

Lo smart working è una splendida realtà che consente di unire il lavoro al piacere di viaggiare e di scoprire realtà sempre nuove. Ma quali sono le migliori città in Europa per il lavoro da remoto? Social Hub, azienda olandese di ospitalità ibrida, ha preso in considerazione il numero di spazi disponibili per coworking ogni 100.000 abitanti e il loro prezzo, la velocità del Wi-Fi, il costo dei mezzi pubblici e ha stilato la classifica che vede in decima posizione Cracovia che offre 7 coworking ogni 100.000 abitanti al prezzo inferiore: in media, 106 euro. (Nella foto, Cracovia, Polonia).