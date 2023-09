Le 10 migliori città del mondo per gli amanti dell’architettura

Quando si pensa alle località da non perdere per chi ama l’architettura, probabilmente vengono subito in mente città come Barcellona per Gaudì, Roma, oppure Miami per il movimento Art Déco. Ma non sono le uniche: il rivenditore di materiali da costruzione Buildworld, sulla base delle recensioni di Tripadvisor, ha stilato un'interessante classifica delle 20 migliori città a livello mondiale. Nella Top Ten, al decimo posto, troviamo Belgrado, che affascina per la sua architettura "differente", dal centro di Zemun, tipico dell'Europa centrale, all'architettura più moderna e agli ampi spazi della Nuova Belgrado. (Nella foto, Tempio di San Sava, Belgrado).