10 isole d’Europa che sono il top anche in autunno

Lasciata alle spalle l'estate, l'autunno è una stagione perfetta per le vacanze: la folla è un ormai ricordo, i prezzi sono più bassi e le temperature più miti. Tra le destinazioni da mettere in lista vi sono anche le isole europee, realtà uniche per trascorrere veri momenti di relax. La nostra selezione parte da Andros, favolosa isola greca delle Cicladi, dove godersi le spiagge sabbiose, acque cristalline, escursioni nella natura, caratteristici villaggi e la buona tavola. (Nella foto, Batsi, Isola di Andros, Cicladi).