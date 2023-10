Come veri boy scout, le esperienze più avventurose nei parchi italiani

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Il Parco delle Gole della Breggia

L’autunno porta con sé tante sorprese: una di queste è Wild Camp, il nuovo progetto organizzato da Insubriparks per invogliare grandi e piccini a trascorrere una giornata avventurosa in mezzo alla natura. Il primo di quattro appuntamenti sta per andare in scena, e la cornice in cui si svolgerà è semplicemente meravigliosa. Scopriamo qualcosa in più su questa iniziativa.

Cos’è Wild Camp

Insubripark è il progetto che coinvolge cinque parchi naturali situati al confine tra Italia e Svizzera: si tratta di un’importante collaborazione che ha come fine ultimo quello di avvicinare sempre più persone alla bellezza di trascorrere qualche ora all’aria aperta, a contatto con la natura, dedicandosi ad attività avventurose o semplicemente ad una bella camminata tra il verde, respirando a pieni polmoni. Quali sono le aree che fanno parte dell’organizzazione?

In Italia, c’è il Parco Regionale Campo dei Fiori: situato in provincia di Varese, include le vette del massiccio del Campo dei Fiori e di quello del Monte Martica. E ancora, c’è il Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, una riserva naturale che offre tantissimi itinerari di trekking lungo i quali ammirare la fauna e la flora locali. Infine, Parco Regionale Spina Verde che si estende tra le colline a nord della città di Como, arrivando sin quasi al confine svizzero.

Passando la frontiera, il territorio insubrico ci regala ancora due aree verdi da scoprire. La prima è il Parco del Penz, una delle più suggestive mete turistiche per gli amanti della natura: una fitta rete di sentieri, parchi giochi, percorsi ciclabili e punti panoramici ne fanno un luogo a dir poco magico. Poco più a nord, troviamo infine il Parco delle Gole della Breggia. Quest’area segue il corso del fiume Breggia, che nel corso dei secoli ha scavato la roccia portando alla luce preziose testimonianze geologiche del nostro passato.

È proprio tra queste bellezze naturali che vengono organizzate le giornate del progetto Wild Camp, dedicate ai bambini dai 6 ai 13 anni e alle loro famiglie. Si tratta di quattro appuntamenti gratuiti (su prenotazione) che mirano a sensibilizzare grandi e piccini sull’importanza di preservare il nostro immenso patrimonio naturalistico, ma anche a vivere qualche esperienza all’aria aperta. Vediamo quali sono gli eventi in programma per il 2023.

Le giornate organizzate

Il primo appuntamento da segnare in agenda è per sabato 7 ottobre, presso il Parco Regionale Campo dei Fiori. Si parte la mattina da Villaggio Cagnola, dove i piccoli partecipanti riceveranno tutta l’attrezzatura necessaria per avventurarsi tra i boschi. Nel corso della giornata, i ragazzini potranno cimentarsi nell’installazione di un campo tendato, nella realizzazione di un ponte di corda e in svariate attività come un giro in teleferica e un’avvincente prova di tiro con l’arco. Prima di tornare a casa, ad ogni bimbo sarà consegnato un attestato di partecipazione, come ricordo di questa incredibile avventura.

Nelle prossime settimane ci saranno poi altri tre eventi da non perdere. Sabato 21 ottobre, presso il Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, i bimbi potranno fingersi esploratori per un giorno e visitare anche l’Osservatorio Astronomico ed Ecoplanetario. Domenica 22 ottobre, il Parco Regionale Spina Verde organizzerà invece un itinerario storico alla scoperta della Polveriera risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Infine è previsto un ultimo appuntamento tra i boschi di Appiano Gentile per sabato 4 novembre, il cui programma è ancora da definire.