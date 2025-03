Wonder Woman, le location spettacolari del film da (ri)vedere

L'avventura dell'eroina al femminile Dc Comics del 2017 ci porta in giro per il mondo, tra Inghilterra, Francia e Italia in epoche diverse

Fonte: iStock/Ansa I luoghi del film Wonder Woman

Wonder Woman è il film del 2017 di Patty Jenkins basato sul personaggio omonimo della DC Comics e, come molti altri cinecomics, esplora vari angoli del mondo come location della storia scritta da Allan Heinberg e interpretata dalla statuaria e magnetica Gal Gadot. Al suo fianco nel cast Chris Pine, Danny Huston, Connie Nielsen, Robin Wright, David Thewlis ed Elena Anaya in ruoli secondari. Wonder Woman è apparsa al cinema per la prima volta in Batman v Superman: Dawn of Justice e in questa sua avventura standalone Diana è una principessa amazzone che tenta di impedire che scoppi la prima guerra mondiale. Crede che Ares, l’acerrimo nemico delle Amazzoni, sia colui che ha istigato la guerra dopo aver ricevuto informazioni da Steve Trevor, un pilota e spia americano che si schianta sulla loro isola, Themyscira.

La trama del film è stata ispirata dai racconti degli anni 40 di William Moulton Marston, dai resoconti degli anni 80 di George Pérez su Wonder Woman e dalla versione New 52 del personaggio. Wonder Woman è un film d’azione emozionante reso memorabile dalla sua incredibile produzione e dai suoi sfondi. La maggior parte delle scene del film sono state girate in Italia e Inghilterra, con vasti paesaggi e monumenti iconici.

Dove è stato girato

In Italia, i produttori hanno trovato la location perfetta per girare l’isola amazzonica di Themyscira: la costa del Cilento, situata nella provincia di Salerno sul Mar Tirreno. Questo tratto di costa vanta un’incredibile bellezza naturale, con splendide formazioni rocciose apparentemente incontaminate dall’uomo. Il paesaggio incontaminato sembra più un paradiso mediterraneo che una normale location per le riprese, il che lo rende un’ambientazione da sogno per questo particolare film. In Inghilterra, Hatfield House nell’Hertfordshire è stata utilizzata come un’altra location per le riprese. Questa grande dimora signorile risale al 1611 ed è circondata da oltre sessanta acri di parco pieno di giardini lussureggianti, alberi secolari e prati ampi, tutti grandi aggiunte a un film dall’aspetto già epico.

Un viaggio in queste splendide location varrebbe la pena per chiunque fosse interessato a vedere dove è stato girato questo capolavoro cinematografico. I fan possono aspettarsi di essere portati in un’avventura attraverso luoghi mozzafiato che hanno mostrato Wonder Woman al suo meglio, da spiagge sabbiose e acque azzurre scintillanti a case storiche e giardini tentacolari. Visitare questi luoghi in prima persona offrirà uno sguardo unico su cosa si provava dietro le quinte durante le riprese, un’esperienza che nessun appassionato di cinema vorrebbe sicuramente perdersi.

Fonte: iStock

Castel del Monte in Italia

In una scena del film Diana si intrufola nella torre dove è custodita l’ambita spada, sorvegliata da diverse guerriere amazzoni. Sconfigge le guardie con le sue eccezionali abilità di combattimento, usando il suo Lazo della verità per rivelare la posizione della spada. La torre fortificata da cui ruba ha un esterno CGI, ma il suo interno è in realtà Castel del Monte. L’imperatore Federico II lo costruì nel XIII secolo. La cittadella è situata su una collina ad Andria, nella regione sud-orientale italiana della Puglia. È un sito patrimonio dell’umanità UNESCO ed è considerato uno dei castelli più iconici e unici al mondo, sia per il suo design architettonico che per le sue origini misteriose. L’interno del castello vanta splendidi affreschi, intricati mosaici ed elaborati lavori in pietra. I visitatori possono esplorare le varie stanze e sale, ognuna con un fascino e un carattere unici.

Il Giardino di Villa Cimbrone a Ravello

La regina Ippolita spiega a Diana la leggenda della spada “assassina degli dei”. Secondo la storia, Zeus lasciò alle Amazzoni un’arma nota come “assassina degli dei” prima della sua dipartita, così che potessero essere pronte ad affrontare Ares al suo ritorno. Sebbene inizialmente esitante, Ippolita permette a sua sorella, il generale Antiope, di addestrare Diana come guerriera. Situato a Ravello, in Italia, il Giardino di Villa Cimbrone è un giardino storico e di una bellezza mozzafiato che incanta i visitatori da secoli. Il giardino è situato su una scogliera che domina il Mar Mediterraneo, offrendo viste mozzafiato sul paesaggio circostante e sul mare.

Il giardino fu creato nell’XI secolo dall’aristocratico Giovanni d’Afflitto come parte della sua villa, in seguito acquistata da Lord Grimthorpe nel XX secolo. Trasformò il giardino nell’attuale stile rinascimentale italiano, con diverse terrazze, sculture e fontane. Una delle principali attrazioni dei Giardini di Villa Cimbrone è la Terrazza dell’Infinito che offre viste panoramiche sulle colline circostanti e sul mare. Un altro punto forte è la statua di Mercurio, che si trova all’ingresso del giardino, accogliendo i visitatori. All’inizio, trovare l’indirizzo Via Santa Chiara, 26 a Ravello, può essere scoraggiante, ma con alcune semplici indicazioni, è abbastanza accessibile.

Fonte: iStock

Tilbury Fort in Inghilterra

Sotto l’influenza del Lazo di Hestia, Steve viene interrogato e rivela informazioni critiche, ovvero che fuori infuria una guerra di vasta portata e lavora come spia alleata. Confessa di aver rubato un taccuino alla dottoressa Isabel Maru, la chimica capo che lavora per i tedeschi. Il suo progetto è quello di creare una versione più letale del gas su ordine del generale Erich Ludendorff. Questa scena è stata girata nell’iconico Tilbury Fort. È un sito storico nell’Essex, in Inghilterra, noto per il suo ruolo nella difesa del paese dagli attacchi nemici. Costruito alla fine del XVII secolo, il forte era strategicamente posizionato alla foce del fiume Tamigi, fornendo una linea di difesa essenziale per Londra. Il forte ha svolto un ruolo chiave durante diversi conflitti, tra cui l’Armada spagnola nel 1588 e la guerra civile inglese a metà del 1600. Tuttavia, durante le guerre napoleoniche all’inizio del XIX secolo, il forte di Tilbury divenne davvero unico.

Fonte: iStock

British Museum a Londra

La regina Ippolita illumina Diana sulla loro storia, incluso il motivo per cui Ares voleva distruggere l’umanità per gelosia. Nel tentativo di fermare Ares, altri dei lo combatterono, ma solo Zeus sopravvisse alla battaglia. Usando il suo potere rimanente, Zeus ferì Ares e lo costrinse a ritirarsi. Le riprese di questa scena tra Diana e sua madre hanno avuto luogo al British Museum. Una volta che Diana entra nella galleria, la coppia di tori alati assiri indica che questo è l’interno del British Museum, non “Parigi”. Il British Museum, situato nel cuore di Londra, è uno dei musei più grandi e completi del mondo. Vanta una collezione di oltre otto milioni di opere provenienti da diversi continenti e civiltà, che abbracciano migliaia di anni di storia umana.

Oltre alla sua vasta collezione, anche l’architettura del museo è impressionante, con la sua magnifica Great Court, progettata da Norman Foster, che è un capolavoro architettonico a sé stante. La Great Court è l’ingresso del museo ed è un luogo popolare per i visitatori che vogliono rilassarsi e apprezzare gli impressionanti dintorni. Situato nel vivace quartiere di Bloomsbury, il British Museum è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Le stazioni della metropolitana più vicine sono Tottenham Court Road, Holborn o Russell Square, oppure puoi prendere una delle numerose linee di autobus che fermano fuori dal museo.

Fonte: iStock

Il Louvre di Parigi

Diana Prince vive a Parigi ai giorni nostri quando riceve una lastra fotografica dalla Wayne Enterprises. La foto mostra lei e quattro uomini durante la prima guerra mondiale, scatenando ricordi del suo passato. Diana è cresciuta su un’isola segreta chiamata Themyscira. L’isola era la casa delle guerriere amazzoni, create dagli dei dell’Olimpo per proteggere l’umanità. Sua madre è la regina Ippolita. Questa scena è girata al Museo del Louvre a Parigi, in Francia, uno dei musei più rinomati e visitati al mondo. È ospitato in uno splendido edificio storico che risale al XII secolo. La collezione del museo comprende oltre 38.000 opere d’arte che vanno dalla preistoria al XXI secolo.

Oltre alla sua magnifica collezione, il Louvre è un capolavoro architettonico, con il suo iconico ingresso a piramide progettato da I.M. Pei che è diventato un simbolo di Parigi. Il museo attrae milioni di visitatori ogni anno che provengono da tutto il mondo per ammirare la sua vasta collezione d’arte e per sperimentare il ricco patrimonio culturale della Francia. Il museo ha subito diverse ristrutturazioni ed espansioni negli ultimi anni per accogliere la sua collezione in continua crescita e migliorare l’esperienza dei visitatori. Il museo si trova nel cuore di Parigi ed è facilmente raggiungibile in metropolitana, autobus, taxi o anche a piedi.