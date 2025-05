Finalmente è arrivata su Disney Plus la nuova serie tv in cui l'attore racconta l’anima del Belpaese assaggiando i cibi della tradizione regione per regione

Nasce senza dubbio per essere un omaggio sincero al cibo italiano, ma oltre a questo regala molto di più. Tucci in Italy, infatti, si propone come un’avventura leggera e golosa attraverso le regioni della penisola, finendo però per essere un viaggio interiore nella tradizione italiana e nelle profonde origini di chi ci vive. Nel corso di un’esplorazione visivamente spettacolare e profondamente personale, si conoscono storie intense, legami determinanti e paesaggi mozzafiato, imparando via via come la cultura di ogni regione abbia saputo plasmare in maniera totalmente distintiva il cibo di quelle terre.

Un ciclo lungo cinque episodi, della durata di circa 40 minuti l’uno, che vedono il famoso attore di Hollywood Stanley Tucci percorrere diverse regioni d’Italia alla scoperta delle storie che si celano dietro il cibo più famoso del mondo. National Geographic invita dunque gli spettatori a staccare qualche ora dalla propria quotidianità per immergersi in questo viaggio culinario fatto di sapori unici e ricche tradizioni popolari. Disponibile in Italia dal 19 maggio con tutti gli episodi, è prodotta tra gli altri dalla SALT Produtions, la casa di produzione dell’attore.

Dove è stata girata

La serie, composta appunto da cinque episodi, si divide in cinque diversi itinerari, ognuno in una differente regione italiana. Seppur all’apparenza sembri un semplice diario di viaggio, non lo è affatto, si tratta al contrario di una fruttuosa indagine dei luoghi scelti, molto accurata e capace di mantenere sempre un approccio colloquiale ma elegante. Tanto cuore, tanto cibo, tante persone che vivono quotidianamente in quei territori, desiderose di raccontarsi e condividere il potere delle tradizioni italiane. Una nuova prospettiva dunque, per scoprire tesori nascosti e storie mai raccontate, sia degli angoli più amati che di quelli meno conosciuti, con l’inconfondibile carisma di Stanley Tucci.

Un’Italia raccontata attraverso un mix travolgente di sapori e storie che toccano il cuore. “L’Italia è una festa per i sensi e Tucci in Italy è un invito a tavola”, ha dichiarato l’attore. “Non si tratta solo di cibo, ma anche di persone, di storia e di passione che rendono l’Italia così speciale. Spero che vi uniate a me in questa nuova avventura. Credo che il buon cibo sia fonte d’ispirazione, perciò spero di ispirare gli spettatori ad accogliere a braccia aperte la bellezza e la ricchezza della cultura italiana”.

Toscana

Nel primo episodio, Tucci si addentra in una terra che ama profondamente, la Toscana. È proprio da questa pittoresca regione del centro-nord Italia che parte la sua esplorazione nell’arte culinaria, tra sapori e tradizioni locali. In un territorio che ha dato i natali al Rinascimento, la creatività in cucina si respira ovunque. A Firenze, città che ha segnato la sua giovinezza con ricordi indelebili, inizia la giornata gustando a colazione un piatto tipico e sorprendente: il lampredotto. Proseguendo verso la campagna, egli si confronta poi con l’antica figura dei butteri, i cowboy maremmani, custodi di una cultura rurale ancora viva. Il viaggio culmina a Siena, dove partecipa a un ricco banchetto all’aperto in occasione del leggendario Palio, celebrando la profonda unione tra gastronomia, storia e tradizione popolare.

Lombardia

Nella sua seconda tappa Stanley si spinge più al nord, in Lombardia, entrando nel vibrante cuore industriale d’Italia. Qui esplora una cucina dal carattere innovativo, dove tradizione e avanguardia si fondono in modo sorprendente. Degusta un menù realizzato con prodotti provenienti da una fattoria hi-tech, sperimenta sapori nuovi e originali, e si imbatte in uno degli ingredienti più pregiati al mondo, coltivato in un luogo inaspettato: all’ombra di un’imponente acciaieria. L’anima pionieristica di questa regione si riflette nei piatti che raccontano una visione audace e moderna della gastronomia italiana.

Trentino-Alto Adige

Il terzo episodio vede l’attore esplorare la complessa identità della regione più settentrionale d’Italia, il Trentino-Alto Adige, un territorio dal forte carattere misto, dove convivono cultura italiana e lingua tedesca. In questo contesto unico, scopre sapori inaspettati, come una profumata zuppa al fieno, e vive esperienze autentiche: scende con gli sci da una vetta innevata per prendere parte al coloratissimo “Dirndl Day”, gusta polenta calda accanto alle piste e si cimenta nella pesca a mosca nelle acque gelide di un fiume alpino. Durante il suo viaggio, emerge anche il peso della storia, una narrazione segnata da conflitti di confine e tensioni culturali che hanno influenzato profondamente non solo le comunità locali, ma anche la loro tavola.

Abruzzo

Nel quarto e penultimo capitolo del suo tour italiano, Stanley Tucci approda in Abruzzo, una terra per lui del tutto nuova e ricca di scoperte inaspettate. Affascinato dalla forza e dalla semplicità di questa regione, esplora il legame profondo tra l’ambiente montano e le tradizioni culinarie che ne derivano. Tra gli altipiani, partecipa alla preparazione del classico arrosto di carne di montone, cotto lentamente su un barbecue rustico tra i pascoli. Poi si concede un pranzo domenicale dai sapori sorprendenti, dove emerge un’insospettabile influenza francese. Infine, entra nel mondo dei confetti, scoprendone le dolcissime origini e il ruolo speciale che questi piccoli tesori zuccherati giocano nella cultura abruzzese.

Lazio

Per concludere il suo viaggio in Italia, Stanley Tucci si spinge oltre i confini di Roma, inoltrandosi nelle campagne più nascoste del Lazio. Qui cerca di cogliere l’intimo legame tra la grande capitale e il suo entroterra agricolo, dove le tradizioni resistono al tempo. Durante il percorso, degusta alcune delle specialità più autentiche della regione: la croccante pizza romana, la celebre porchetta di Ariccia, una robusta zuppa di pesce e un saporito agnello arrosto. Piatti schietti e genuini, in cui pochi ingredienti di qualità bastano a raccontare l’anima profonda di una cucina radicata nella terra e nella storia.