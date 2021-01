San Valentino da film: le 5 destinazioni italiane più romantiche di sempre

editato in: da

Ogni scusa è perfetta per organizzare un nuovo viaggio e andare alla scoperta del nostro meraviglioso Paese e, San Valentino, rientra senz’altro tra queste. In particolare, quella che è conosciuta universalmente come la festa degli innamorati, può trasformarsi nell’occasione perfetta per una fuga romantica con la propria metà della mela.

E dobbiamo dire che, in questo caso, il BelPaese si presta perfettamente come set di un viaggio meraviglioso e quasi magico. A ispirarci, infatti, sono proprio i film romantici che hanno visto l’Italia fare da sfondo a storie che ci sono entrate nel cuore. Ecco 5 luoghi meravigliosi che abbiamo visto nei film e che ci danno l’ispirazione per il prossimo viaggio.

Roma: Vacanze romane

Vacanze Romane non ha bisogno di presentazioni in quanto la fama della pellicola prodotta nel 1953 è mondiale. La Vespa che sfreccia lungo le strade della capitale italiana è forse, nell’immaginario collettivo, l’esperienza più romantica che ogni coppia dovrebbe vivere almeno una volta nella vita. Insomma, se volete sentirvi come Gregory Peck e Audrey Hepburn, la vostra destinazione ideale per San Valentino è Roma.

Verona: Romeo e Giulietta

Che Verona fosse la città più romantica d’Italia questo ormai è risaputo, tutto merito dell’incredibile tragedia romantica scritta da Shakespare. Il film Romeo and Juliet del 2013 non è da meno, grazie alla sua visione abbiamo potuto conoscere e ritrovare alcuni degli scorci suggestivi più belli della città veneta, oltre all’iconica casa di Giulietta. Non vi sembra, questa, la destinazione più romantica per una fuga a San Valentino?

Arezzo: La vita è bella

La vita è bella è uno dei film più intensi e commoventi del nostro tempo, grazie anche alla narrazione di quella storia d’amore che resiste durante gli anni del regime fascista. Nessuno ha dimenticato quel “Buongiorno Principessa” e le discese in bicicletta fatte da Guido per i vicoli del già suggestivo e amato centro medievale di Arezzo.

Napoli: Pensavo fosse amore invece era un calesse

Napoli non ha bisogno di una scusa per essere visitata, eppure ripercorrendo i luoghi del film Pensavo fosse amore invece era un calesse con Massimo Troisi, possiamo andare anche noi alla scoperta dell’amore e di tutte le sue sfumature in una città che è di per sé già magica e affascinante.

Parco dei Nebrodi: Sicilian Ghost Story

Luna, la protagonista di Sicilian Ghost Story è una ragazza siciliana che non si arrende di fronte alla misteriosa sparizione del ragazzo di cui è innamorata. La storia d’amore bellissima e commovente ha come sfondo il suggestivo Parco dei Nebrodi con le sue cascate, i laghi e la vegetazione lussureggiante. Basta dare uno sguardo ad alcuni frame della pellicola per avere voglia di partire per una fuga romantica.