Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: Ipa/iStock Lo skyline di Miami, location di Pulse

Cuori che battono forte, sale operatorie in fermento e relazioni sotto pressione. Pulse è il nuovo medical drama che promette di far saltare il cardiogramma anche agli spettatori. Ambientato nel frenetico Maguire Medical Centre, centro di traumatologia di livello 1, la serie tv unisce casi ad alta intensità e dinamiche personali cariche di tensione.

Il protagonista, Dr. Danny Simms, è un giovane specializzando al terzo anno che si ritrova improvvisamente a guidare il reparto dopo la sospensione del capo, Dr. Xander Phillips. Una promozione imprevista, resa ancora più spinosa da un passato personale condiviso con il suo superiore. Il tutto si complica quando una tempesta blocca l’ospedale in un lockdown forzato: niente entra, niente esce. Solo adrenalina pura.

Ma oltre alla trama mozzafiato, Pulse si distingue per la cura nei dettagli e la scelta delle sue location. Anche se la serie è ambientata a Miami, le riprese si sono svolte in due città diverse, creando un mix visivo che rende la narrazione ancora più coinvolgente.

Miami-Dade County, Florida

La vibrante energia di Miami è il cuore pulsante della serie. Qui Pulse trova la sua anima visiva: cielo azzurro, grattacieli, ambulanze che sfrecciano e spiagge da sogno. È proprio a Miami-Dade County, nel sud-est della Florida, che si concentra gran parte delle riprese.

Tra i luoghi chiave c’è sicuramente il Jackson Memorial Hospital, uno dei centri di trauma più grandi d’America. Il suo helipad sul tetto, con vista mozzafiato sulla Biscayne Bay, aggiunge un tocco da action movie alle scene più critiche. Una scelta che dà alla serie un’impronta autentica, lontana dalla sterile perfezione degli studi televisivi.

Ma non finisce qui: alcune scene si spostano verso la lussuosa Sunny Isles Beach, con la sua costa dorata e i grattacieli specchiati. Questo contrasto tra il caos ospedaliero e la quiete delle onde offre momenti di respiro (e riflessione) per i personaggi, oltre a regalare un’estetica spettacolare.

Le riprese del Maguire Medical Centre, cuore narrativo della serie, sembrano essere state effettuate nei pressi dei Miami River Condos, un’area moderna e frenetica che rispecchia perfettamente l’energia del reparto di emergenza.

Infine, per ampliare la dimensione visiva dello show, alcune sequenze sono state girate lungo la Intracoastal Waterway, specialmente nella zona tra Miami e Fort Lauderdale. Una scelta che unisce skyline mozzafiato e natura, conferendo alla serie un’identità visiva unica.

Albuquerque, New Mexico

Sorpresa: non tutto è stato girato nella soleggiata Florida. La produzione ha infatti scelto anche Albuquerque, nel cuore del New Mexico, come seconda location strategica.

Perché? Perché girare scene complesse in un vero ospedale per mesi è logisticamente (e economicamente) complicato. Ecco allora che entra in gioco lo studio, dove sono stati ricreati gli interni del Maguire Medical Centre con una precisione chirurgica.

Le riprese ad Albuquerque si sono svolte durante l’agosto 2024 e hanno coinvolto oltre 200 membri della crew locale e 30 comparse. Grazie a una solida infrastruttura di produzione e a un team tecnico super preparato, la città ha offerto tutto il necessario per girare con efficienza e flessibilità.

E il risultato? Un’integrazione perfetta tra esterni reali di Miami e interni ricostruiti ad hoc, che lo spettatore nemmeno percepisce. La sensazione è quella di vivere davvero dentro un ospedale attivo, con ogni dettaglio – dai monitor ai corridoi – curato nei minimi particolari.