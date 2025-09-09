Getty Images/iStock Only Murders in the Building 5, le location a New York

Dal 9 settembre 2025 i fan di “Only Murders in the Building” tornano nel condominio più sfortunato di New York con la quinta stagione della celebre serie. Dal debutto nel 2021, la comedy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez ha conquistato il pubblico, diventando la comedy più vista di sempre su Hulu.

La nuova stagione, che nel cast vede anche la partecipazione di ospiti stellari tra cui Meryl Streep, Christoph Waltz, Téa Leoni, Renée Zellweger e molti altri, promette misteri, colpi di scena e una panoramica unica sulla città di New York, esplorando sia il presente sia la storia nascosta dell’Arconia, fulcro della narrazione.

La quinta stagione affronta inoltre anche temi attuali della città, come la gentrificazione e lo sfollamento dei residenti di lunga data di New York. La morte di Lester, il cui corpo fu trovato nella fontana del cortile durante il finale della quarta stagione, è il punto di partenza per la nuova indagine, che porta il trio a esplorare la città anche oltre le mura dell’Arconia.

I fan si staranno chiedendo dove sono state girate le scene di “Only Murders in the Building 5”. Ecco quindi le principali location delle riprese: dal Belnord a Manhattan a Staten Island e oltre.

Belnord, Upper West Side di Manhattan

Dall’inizio delle riprese nel marzo 2025 la produzione è stata avvistata in diverse location famose di New York. Il famoso condominio Arconia è uno dei protagonisti indiscussi della serie, e per la quinta stagione le riprese esterne sono state effettuate al Belnord, un edificio iconico di 13 piani situato nell’Upper West Side di Manhattan.

iStock

Con la sua architettura storica e l’atmosfera elegante, il Belnord ha permesso agli sceneggiatori di dare vita alle vicende di Charles, Oliver e Mabel, fornendo uno sfondo perfetto per i misteri e gli intrighi della nuova stagione. La scelta di Manhattan non è casuale: la serie vuole mostrare la città sia nella sua vita quotidiana sia nelle sue storie più nascoste.

Staten Island, vicino alla casa de Il Padrino

Oltre al Belnord, la produzione ha girato alcune scene a Staten Island, nelle vicinanze della famosa casa resa celebre dal film Il Padrino. Queste location hanno aggiunto un tocco cinematografico e autentico alla serie, permettendo di esplorare angoli meno conosciuti di New York. Le riprese a Staten Island hanno contribuito a dare profondità alla narrazione, ampliando lo spazio in cui il trio indaga sull’omicidio di Lester, il portiere storico dell’Arconia.

iStock

Altre location iconiche di New York

Le riprese della quinta stagione sono iniziate a marzo 2025 e si sono concluse a giugno dello stesso anno. Oltre al Belnord di Manhattan e a Staten Island, il cast e la troupe hanno esplorato altre location iconiche della città, mantenendo la tipica atmosfera di “Only Murders in the Building”.

La nuova stagione, composta da 10 episodi – al lancio sono disponibili tre episodi, seguiti da uscite settimanali nei martedì successivi – non solo offre un’indagine avvincente, intrighi esilaranti e morti sospette nello sfortunato condominio, ma permette anche di scoprire alcuni dei luoghi più suggestivi di New York oltre le mura di Arconia.