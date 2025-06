iStock/Ufficio stampa Le location del film F1

I motori della Formula 1 sono pronti a incendiare le sale cinematografiche e Brad Pitt con loro. Dal 25 giugno 2025, infatti, al cinema arriva F1 – Il film, la nuova fatica di Joseph Kosinski sul mondo della velocità automobilistica estrema. Negli Anni ’90, Sonny Hayes (interpretato da Brad Pitt) era considerato una delle più grandi promesse della Formula 1, ma la sua carriera fu bruscamente interrotta da un grave incidente che lo costrinse a lasciare le corse. Tre decenni più tardi, Hayes si mantiene partecipando occasionalmente a competizioni minori.

La svolta arriva quando Ruben Cervantes (Javier Bardem), un tempo suo compagno e oggi proprietario di una scuderia in difficoltà, lo convince a tornare in pista per aiutare la squadra in crisi. Hayes accetta e diventa mentore del giovane e talentuoso Joshua Pearce (Damson Idris), suo nuovo collega. Tra i due nasce una rivalità intensa, alimentata dallo scontro tra l’esperienza di Sonny e l’irruenza della nuova generazione. Ma quando si parla di Gran Premi di Formula 1, è scontato parlare anche di location, divenute simbolo di queste gare. Tappe ormai iconiche che segnano momenti di intensa adrenalina per i piloti quanto per tutti i fan di questo sport. Andiamo dunque a scoprire quali luoghi hanno scelto per ambientare questa intensa avventura cinematografica.

Dove è stato girato F1

Il film è ambientato, quasi nella sua totalità, all’interno del Campionato del mondiale di Formula 1. Le riprese principali sono iniziate a luglio 2023 sul circuito di Silverstone, la troupe ha poi continuato il lavoro seguendo le stagioni di Formula 1 del 2023 e 2024, catturando sequenze durante le gare reali. Scene di allenamento e test, invece, sono state girate al Circuit Paul Ricard di Le Castellet in Francia, prima dell’inizio delle riprese principali, mentre le scene di Daytona sono state girate durante la 24 Ore di Daytona del 2024, in Florida.

Regno Unito

Le riprese nel Regno Unito hanno incluso diversi luoghi chiave per il film. Le scene principali della gara sono state girate sul circuito di Silverstone a Towcester, nel Northamptonshire, durante il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna del 2023. Ulteriori scene sono state girate poi a Londra, aggiungendo ambientazioni urbane alla storia. Un’altra location importante è stata il McLaren Technology Centre di Woking, che nel film fungeva da quartier generale immaginario del team APX GP. Questa struttura altamente tecnologica è stata utilizzata per rappresentare il mondo dietro le quinte delle corse di Formula 1.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti troviamo diverse location che la produzione ha scelto di utilizzare e inserire poi nel montaggio finale. Al Daytona International Speedway di Daytona Beach, in Florida, sono state girate ad esempio scene della 24 Ore di Daytona del 2024, utilizzando speciali camera car e una Porsche 911 GT3 R con la livrea personalizzata del film. Nelle vicinanze, il Pappas Drive-In di New Smyrna Beach, è stato utilizzato per le scene al ristorante. Inoltre, la produzione ha filmato sequenze di gara sul circuito di Las Vegas Strip in Nevada durante il weekend del Gran Premio di Las Vegas del 2023.

Italia

In Italia, il protagonista è l’Autodromo Nazionale di Monza, uno dei circuiti più iconici nella storia della Formula 1. La produzione ha anche girato scene aggiuntive a Modena, città strettamente legata al motorsport, principalmente per momenti legati all’allenamento, alla storia dei personaggi o a riferimenti storici all’interno del film.

Ungheria

Passiamo a Budapest, dove le scene in pista sono state girate durante il Gran Premio d’Ungheria all’Hungaroring, un circuito stretto e tecnico posto appena fuori da Budapest. Noto per il suo tracciato tortuoso e le limitate opportunità di sorpasso, l’Hungaroring è spesso chiamato “Monaco senza mura”. La sua posizione in una valle naturale offre eccellenti angoli di visuale, che probabilmente hanno contribuito alla dinamicità delle riprese del film.

Messico

Autódromo Hermanos Rodríguez, Città del Messico. Questo circuito ad alta quota ha ospitato le scene di gara del Gran Premio del Messico. Situato a oltre 2.200 metri sul livello del mare, possiede un ostacolo climatico che aumenta la difficoltà rispetto agli altri circuiti, ossia l’aria rarefatta. Questa infatti, influisce sulle prestazioni delle auto e aggiunge una sfida ulteriore per i piloti. Il circuito è famoso per i suoi lunghi rettilinei e per l’esclusiva sezione dello stadio, il Foro Sol, che offre ai tifosi una visione ravvicinata delle auto in un’atmosfera simile a quella di un concerto.

Giappone

Suzuka International Racing Course, Suzuka. Questo leggendario circuito giapponese è stato utilizzato per alcune scene di gara del film. Suzuka è uno dei pochi circuiti al mondo ad avere un tracciato a forma di otto. È venerato da appassionati e piloti per le sue curve ad alta velocità, come la 130R e le Esse. La sua presenza nel film sottolinea l’impegno della produzione nel mostrare piste da corsa di livello mondiale.

Belgio

Le scene in Belgio sono state girate al Circuit National de Spa-Francorchamps, uno dei circuiti più antichi e impegnativi della Formula 1. Noto per il suo clima imprevedibile e i suoi ampi cambi di pendenza, Spa include sezioni famose come Eau Rouge e Raidillon, che offrono immagini mozzafiato e intense sequenze di guida, sfruttate saggiamente nel film.

Paesi Bassi

Circuito di Zandvoort, Zandvoort, Olanda Settentrionale. Le riprese si sono svolte qui durante il weekend del Gran Premio d’Olanda. Recentemente ristrutturato per soddisfare i moderni standard della F1, Zandvoort è noto per le sue curve sopraelevate e la sua posizione costiera. Il tracciato compatto e il pubblico di casa energico, in particolare per il campione olandese Max Verstappen, offrono uno scenario vibrante per le gare.

Francia

Circuito Paul Ricard, Le Castellet. Questo circuito francese non è stato utilizzato per le scene di gara, ma ha svolto un ruolo fondamentale nella pre-produzione del film. Brad Pitt e Damson Idris hanno seguito il loro addestramento di guida proprio qui infatti, e il luogo francese è stato utilizzato anche per i test delle telecamere grazie alle sue ampie vie di fuga e alla varietà di curve. La struttura è nota per le sue misure di sicurezza e il supporto tecnologico, che la rendono ideale per la preparazione degli attori e per i test delle riprese.

Emirati Arabi Uniti

Infine la protagonista assoluta delle location, Yas Marina Circuit a Yas Island, Abu Dhabi. Sono infatti ambientate qui le intense riprese finali, durante il Gran Premio di Abu Dhabi del 2024. Il circuito di Yas Marina è una meraviglia moderna, con gare notturne sotto i riflettori, un’architettura spettacolare e uno sfondo di yacht e hotel di lusso. Ha fornito un’ambientazione elegante e futuristica per chiudere le sequenze di gara del film.