Il medical drama Doc torna in una veste americana: emozioni, memorie perdute e nuove location canadesi per una storia intensa tra le corsie di un ospedale

Fonte: Getty Images/iStock Skyline di Toronto con la protagonista di Doc USA

Il tanto atteso adattamento statunitense Doc USA – remake americano dell’acclamata serie italiana DOC – Nelle tue mani, arriva finalmente in Italia a partire da martedì 20 maggio 2025. Rai 1 trasmetterà in prima serata la versione americana della celebre fiction medical drama, con protagonista la dottoressa Amy Larsen, interpretata da Molly Parker. La serie, già andata in onda negli Stati Uniti su Fox, ha riscosso un grande successo e ora si prepara a conquistare anche il pubblico italiano.

Al cast della serie – realizzata da società di produzione come 3 Arts Entertainment , Avenue K Productions e Channel Road Productions – si aggiungono anche Omar Metwally e Jon-Michael Ecker con ruoli secondari.

Il medical drama italiano ha riscosso un enorme successo in patria e all’estero grazie alla sua capacità di mixare emozioni, casi clinici e profondità psicologica. Sulla scia di questo successo, è stato prodotto un remake a stelle e strisce della serie: le riprese di Doc USA sono iniziate il 28 febbraio 2024 e si sono concluse il 28 giugno 2024.

Sono state adattate ambientazione e personaggi, ma è rimasto intatto il cuore della narrazione: la lotta di una brillante dottoressa che, a seguito di un grave incidente, perde otto anni di memoria e si trova costretta a ricominciare la sua carriera da capo iniziando come tirocinante. Amy affronta così sfide personali e professionali per ricostruire la propria identità e ritrovare il suo posto nel mondo della medicina. Il titolo Doc è stato scelto proprio perché è la professione della protagonista, ma anche per sottolineare il suo percorso verso la rivendicazione della propria identità. In alcune zone le serie è conosciuta anche come Doki.

Le location di Doc USA: un viaggio tra le ambientazioni della serie

La produzione di Doc USA ha scelto come principale location la città di Toronto, in Ontario, Canada. Grazie alla sua architettura moderna e alla varietà di scenari urbani, Toronto ha offerto il contesto ideale per ricreare le ambientazioni ospedaliere e cittadine in cui si svolge la trama della serie. Nei quattro mesi in cui la serie è stata girata, la produzione ha sfruttato i cambiamenti stagionali di Toronto per narrare perfettamente l’evoluzione della protagonista: dalle strade innevate dell’inverno ai parchi fioriti della primavera.

Toronto, Canada

Sebbene ambientata negli Stati Uniti, la serie è stata girata prevalentemente a Toronto, una delle città canadesi più scelte dalle produzioni televisive e cinematografiche americane. Toronto si presta perfettamente come “doppione” di molte città americane, grazie ai suoi meravigliosi skyline moderni e ai suoi quartieri versatili.

Gli interni dell’ospedale dove lavora la protagonista, la dottoressa Amy Larsen, sono stati perfettamente ricreati in studi locali, con alcune scene girate in veri ospedali. La città è riconoscibile in diverse inquadrature esterne, con i suoi grattacieli e viali alberati che contribuiscono a dare un sano realismo alla narrazione.

Westside Hospital – Downtown Toronto

Le scene ambientate nel Westside Hospital, l’ospedale appunto dove lavora la dottoressa Larsen, sono state girate in un moderno edificio ospedaliero situato nel cuore di downtown Toronto. La produzione ha scelto questa location per la sua struttura contemporanea e per la somiglianza con i grandi ospedali americani. L’uso di un vero ospedale ha contribuito a rendere le sequenze più realistiche e coinvolgenti per lo spettatore.

Strade urbane di Toronto

Alcune delle scene che mostrano la vita della dottoressa Larsen al di fuori dell’ospedale sono state girate nelle strade trafficate di Toronto. Queste riprese esterne evidenziano il suo percorso mentre cerca di ricordare il proprio passato, aggiungendo profondità alla narrazione.

Distillery District

Uno dei luoghi iconici utilizzati per le riprese è il Distillery District, una storica area pedonale di Toronto famosa per i suoi edifici in mattoni rossi e la sua atmosfera artistica. In Doc, questo quartiere fa da sfondo a diversi momenti della vita privata della protagonista, offrendo una cornice calda e suggestiva per le scene fuori dall’ambiente ospedaliero.

Le stradine acciottolate e i locali alla moda si prestano perfettamente per rappresentare la vita urbana del personaggio principale, fornendo un contrasto visivo con gli ambienti più sterili dell’ospedale.

University of Toronto – Campus St. George

Alcune riprese degli episodi iniziali si svolgono nei pressi della University of Toronto, in particolare nel campus St. George. Questo luogo, noto per la sua architettura gotica, è stato utilizzato per rappresentare momenti del passato accademico della protagonista e i suoi legami con la medicina universitaria.

L’utilizzo del campus aggiunge storia alla narrazione, sottolineando il prestigio del background della dottoressa Larsen e dando maggiore spessore alla sua evoluzione professionale e personale.

Con la sua trama avvincente e le ambientazioni curate, il remake americano di Doc promette di offrire emozioni forti e nuove prospettive sul mondo della medicina esplorando la resilienza, la memoria e l’identità.

Doc USA promette di emozionare anche il pubblico italiano con una narrazione avvincente e una protagonista molto forte e carismatica.