Daredevil: Born Again, ecco dove è stata girata la nuova serie Marvel

New York e i suoi quartieri caratteristici restituiscono a "Daredevil: Born Again" la sensazione di un'autentica Hell's Kitchen, pericolosa e cupa, perfetta per il mondo dell'eroe Marvel

Fonte: Ipa/iStock New York, la location principale di Daredevil, nel quartiere Harlem

L’attesa per “Daredevil: Born Again” è finalmente terminata, per la grande gioia dei fan che aspettavamo già da qualche anno di rivedere l’eroe mascherato sul piccolo schermo, in streaming.

La nuova serie Marvel, in arrivo su Disney+, vede il ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, l’avvocato cieco che di notte diventa il giustiziere di Hell’s Kitchen. Accanto a lui, Vincent D’Onofrio riprende il ruolo di Wilson Fisk, meglio noto come Kingpin, ora impegnato in una carriera politica. La trama ruota attorno allo scontro tra questi due giganti, con l’aggiunta di un nuovo pericoloso avversario: Muse, un serial killer che trasforma il sangue delle sue vittime in macabre opere d’arte.

Ma dove è stata girata questa nuova serie su Daredevil? Come già avvenuto per la precedente trilogia Netflix, “Daredevil: Born Again” ha sfruttato diverse location di New York per ricreare la versione più cupa e realistica di Hell’s Kitchen. Scopriamo insieme quali sono i luoghi principali delle riprese.

Silvercup Studios, Queens

Storico studio di produzione statunitense, Silvercup Studios ha ospitato numerose scene chiave della serie, inclusa la dimora di Wilson Fisk e il suo ufficio da sindaco. Gli interni sono stati progettati ispirandosi a Gracie Mansion, la vera residenza del sindaco di New York, riproducendone persino i dettagli della carta da parati. Inoltre, lo studio ha fornito gli spazi per la tana del serial killer Muse, un luogo oscuro e inquietante.

Yonkers City Hall

Questo maestoso edificio nella contea di Westchester è stato utilizzato per rappresentare vari uffici governativi nella serie. Le riprese esterne sono avvenute nel marzo 2023 e la sua presenza evidenzia l’importanza degli intrighi politici che caratterizzano la nuova stagione di Daredevil.

Harlem

Le strade di Harlem sono state una delle location principali per il realismo urbano della serie. Già utilizzato in numerosi film e serie ambientati a New York, questo quartiere è stato scelto per la sua atmosfera autentica e la sua storia legata al cinema di strada.

Fonte: iStock

Harlem è da sempre un simbolo della cultura afroamericana e ha mantenuto nel tempo un’identità forte, caratterizzata da strade animate, edifici storici e un’energia vibrante che ben si adatta all’ambientazione grintosa di Daredevil: Born Again. Da Malcolm X Boulevard ai caratteristici brownstone buildings, ogni angolo di Harlem trasmette un senso di comunità e resistenza che si riflette nelle storie di vigilanti e giustizia di strada della serie.

Nel corso delle riprese, la produzione ha scelto di girare scene chiave tra i vicoli e le arterie principali del quartiere, sfruttando la sua estetica unica e la luce naturale che conferisce un tono crudo e realistico alla narrazione.

Williamsburg, Brooklyn

Il quartiere di Williamsburg a Brooklyn ha ospitato diverse scene, mantenendo la tradizione della serie Netflix. Il bar The Turkey’s Nest è stato nuovamente trasformato in Josie’s Bar, il rifugio preferito di Matt Murdock, Foggy Nelson e Karen Page.

Williamsburg, con i suoi sottopassaggi cupi, magazzini abbandonati e locali storici, ha anche fornito l’ambientazione perfetta per le scene notturne di Daredevil: Born Again. Le riprese hanno sfruttato le sue strade acciottolate e la sua estetica urbana per conferire autenticità agli scontri tra Matt Murdock e i criminali di New York.

Manhattan Municipal Building

Uno degli edifici più noti di New York, il Manhattan Municipal Building, compare nella serie con un ruolo di primo piano. Questo grattacielo di 40 piani era già apparso nei fumetti di Daredevil, in particolare nell’albo #597, dove un’opera d’arte di Muse campeggiava sulle sue pareti. Sarà così anche nella serie?