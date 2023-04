Il trucco per acquistare biglietti aerei a basso prezzo

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Viaggiare in aereo è una grande comodità: si possono raggiungere luoghi distantissimi, anche dall’altra parte del mondo, in una manciata di ore. I biglietti non sono però molto economici, anche se l’avvento delle compagnie low cost, sempre più diffuse e capillari nei loro network, ha contribuito a rendere questo mezzo di trasporto più conveniente. Negli ultimi mesi, grazie al caro gasolio, volare è diventato ancora più costoso. Per fortuna ci sono alcuni trucchetti da provare per risparmiare sulle tariffe aeree. Scopriamoli insieme.

Come risparmiare sui biglietti aerei

Sono molte le voci di spesa che influiscono sul prezzo finale del biglietto, ma con un pizzico di fortuna (e un po’ di attenzione) è possibile riuscire a risparmiare qualcosa. Se siete alla ricerca di voli a basso prezzo, la prima cosa da fare è mettervi all’opera con grande anticipo: per il corto raggio, sarebbe meglio iniziare a cercare già tre settimane prima della partenza, mentre per il lungo raggio si ottengono più risultati cominciando addirittura tre mesi prima. Bisogna, insomma, armarsi di pazienza. C’è poi un altro stratagemma utile per scovare le offerte migliori: spulciare i siti e le app nei periodi in cui le persone normalmente lavorano o sono impegnate. Provate ad evitare il weekend e i festivi, concentrandovi invece nei giorni infrasettimanali.

Secondo alcune ricerche, i giorni in cui si trovano biglietti aerei a prezzi più bassi sono il lunedì, il martedì e il mercoledì. Un recente studio è stato ancora più preciso, individuando persino l’ora migliore per fare acquisti a tema viaggio: si tratta delle due di martedì mattina, ben prima dell’alba, quando le tariffe aeree sembrano essere al loro minimo. Vale assolutamente la pena di mettere la sveglia e fare un tentativo, anche a costo di perdere un paio d’ore di sonno per risparmiare moltissimo sul prossimo viaggio in aereo. Ma non è finita qui, ci sono altri trucchetti da provare, se siete alla ricerca di biglietti a prezzi stracciati per volare.

I trucchi per volare a basso prezzo

Un metodo imbattibile per chi vuole andare al risparmio consiste nell’organizzare le vacanze in bassa stagione, quando possibile. Ci sono mesi in cui le tariffe sono nettamente più basse, perché non corrispondono al periodo d’oro del turismo: cercate di sfruttare queste occasioni, soprattutto se volete visitare città d’arte senza rischiare di rimanere bloccati per ore in mezzo alla folla. Ben più difficile è invece viaggiare in bassa stagione se state pianificando le vacanze estive al mare, tuttavia molti italiani quest’anno si sono decisi a prenotare a giugno e luglio, per evitare il mese di agosto (che è da sempre quello più caro).

Tornando alla ricerca di biglietti aerei economici, dovreste proprio provare questo trucchetto: navigate su internet utilizzando una vpn (una rete privata virtuale), perché gli algoritmi dei siti di prenotazione potrebbero notare che state cercando già da tempo delle offerte per volare, mostrandovi per prime le soluzioni meno convenienti. Ebbene sì, più continuate a spulciare sul web le tariffe aeree e più queste si alzeranno. Allo stesso modo, potete usare la funzione di navigazione in incognito o cancellare frequentemente i cookies.