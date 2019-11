L’oroscopo dei viaggi del 2020

Secondo gli astrologi il 2020 sarà un anno di cambiamenti. A causa della posizione di Urano in Toro, che durerà fino ad ottobre, tutto ciò in cui crediamo verrà messo in discussione. Compresi i valori a cui siamo saldamente ancorati. Dobbiamo sostituire il vecchio con qualcosa di migliore?: sarà la domanda che ci frullerà in testa. Molti segni in ambito lavorativo raggiungeranno i loro obiettivi. Altri invece saranno assaliti da dubbi e paure in ambito amoroso, a causa del movimento in Saturno. Una cosa è certa: i viaggi, di lavoro o di piacere continueranno ad accompagnare la vita di ognuno di noi. Ecco quindi le mete del 2020 segno per segno.