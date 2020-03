La lista dei desideri dei viaggi imperdibili di SiViaggia

Se doveste scegliere quali saranno i vostri prossimi viaggi dove vorreste andare? SiViaggia ha stilato la propria "wish list", la lista dei desideri dei viaggi imperdibili da fare almeno una volta nella vita. Sicuramente tra le nostre scelte c’è quella di andare il più lontano possibile, di ammirare alcuni dei luoghi più spettacolari della Terra, creati da Madre natura (ma non solo), e di assistere ad alcuni dei fenomeni naturali che resteranno impressi per sempre nella nostra mente. Ecco la nostra personalissima top classifica