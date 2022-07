5 motivi per cui devi assolutamente fare un viaggio in crociera

Fonte: Costa Crociere La splendida Costa Toscana

C’è un modo di viaggiare che, più di altri, regala delle emozioni che non è facile vivere altrove: la crociera. Solcando i mari, che nella loro immensità catapultano immediatamente il viaggiatore in una sorta di dimensione eterna e dove tutto sembra realmente possibile, le navi permettono una navigazione comoda, ma allo stesso tempo divertente per tutti (bambini compresi).

La crociera è quel viaggio a 360 gradi che elimina lo stress organizzativo, ma lasciando il potere di scegliere quali delle tante esperienze proposte vivere e quali no. A bordo è possibile incontrare persone pronte a condividere con voi il viaggio dei sogni, creando ricordi che difficilmente verranno sostituiti da altri, passando serate a chiacchierare illuminati dalle stelle, o a ballare in un ambiente raffinato.

La cosa più curiosa è che tutto ciò che abbiamo elencato sopra è solo una parte del perché vale la pena fare un viaggio in crociera. Ci sono tanti motivi per provarlo almeno una volta nella vita, ma 5 di questi vi lasceranno senza fiato.

La crociera: un viaggio che può anche essere sostenibile

L’ambiente è al centro di una serie di problemi sempre più numerosi, una questione più che cruciale per il nostro futuro e per quello delle generazioni che seguiranno. Le compagnie crocieristiche, in questo, sono particolarmente attente.

Alcuni dei brand più noti, infatti, hanno deciso di investire in nuove tecnologie più pulite e meno dannose per il mondo che ci circonda. A bordo ci sono programmi di riciclaggio dei rifiuti, ma anche sistemi per ridurre significativamente lo spreco di cibo.

Attraversando mari e oceani, le compagnie hanno a cuore anche la fauna che popola gli abissi: diverse grandi imbarcazioni hanno installato strumenti di monitoraggio per osservare direttamente il movimento dei capodogli, al fine di evitare qualsiasi collisione con questi affascinanti mammiferi.

Non manca di certo l’utilizzo di motori più puliti che riducono le emissioni di carbonio, di ossido di azoto e di particolato.

Le tante destinazioni che si possono raggiungere grazie a un viaggio in crociera

Affrontare un viaggio di questo tipo vuol dire vivere una vera e propria esperienza di esplorazione. In un solo colpo è possibile organizzare un viaggio completo verso diverse destinazioni, e una più bella dell’altra.

Per esempio, si possono visitare in breve tempo le numerose bellezze del Mar Mediterraneo, oppure fare una meravigliosa crociera tra i mari del Nord andando alla scoperta dei fiordi norvegesi tra i peculiari paesaggi baltici.

Fonte: Costa Crociere

Ogni giorno potreste svegliarvi in un luogo diverso delle paradisiache isole dei Caraibi (senza mai cambiare mezzo di trasporto), o fare un viaggio in nave per vedere i posti incontaminati del Sud America o le sorprendenti tradizioni degli Emirati Arabi che si mescolano alle modernità di Dubai.

L’unico vostro “sforzo” – se così vogliamo chiamarlo – sarà che dovrete controllare il tempo di permanenza in ogni località, con lo scopo di assicurarvi che si adatti al tipo di vacanza che desiderate vivere.

La possibilità di scegliere un viaggio in crociera last minute

Sostenibilità, ampio ventaglio di destinazioni visitabili, ma anche la possibilità di scegliere tra tante crociere last minute e a prezzi convenienti. Come sapete, organizzarsi per tempo consente di trovare offerte più appetibili, ma per quanto riguarda i viaggi in crociera anche l’ultimo minuto può riservare delle irresistibili sorprese.

Una modalità di viaggio che è sinonimo di libertà anche mentre viene prenotato: senza decidere molto tempo prima quando e dove andare, lo si può scegliere persino agli sgoccioli della partenza, in base a quello che vi va in quell’esatto momento, e senza spendere cifre esorbitanti.

Sappiate, inoltre, che potete prenotare le crociere dell’ultimo minuto direttamente online, poiché non è necessario rivolgersi a un’agenzia anche se, chiaramente, è possibile farlo.

In crociera si può fare un’esperienza gastronomica indimenticabile

Dimenticatevi il cibo dell’aereo, o gli snack dei treni ad alta velocità: a bordo delle navi da crociera potete fare esperienze gastronomiche anche superiori ad alcune disponibili sulla terraferma.

Tutto ciò può succedere perché tali imbarcazioni ospitano una grande varietà di ristoranti e bar che mettono a disposizione dei viaggiatori cucine di tutto il mondo preparate con arte dalle mani di chef stellati. Professionisti che sono in grado di farvi vivere l’esperienza di alta cucina con prodotti tipici dei Paesi visitati.

Le tante escursioni che si possono fare in crociera

Partiamo dal presupposto che non è obbligatorio partecipare a tutte le escursioni programmate, ma se lo desiderate a vostra disposizione ci sono tante proposte diversificate: dall’arte alla natura incontaminata, passando per le spiagge che sono sogni a occhi aperti fino a scoprire tutto il meglio della cultura locale.

Un modo per cogliere la vera essenza della meta visitata, riuscendo a portare a casa un bagaglio colmo di momenti irripetibili e che rimarranno tra i vostri ricordi più belli.