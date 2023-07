A Zara, in Croazia, puoi vivere infinite esperienze in un unico resort

Fonte: Falkensteiner Resort Punta Skala I migliori alloggi di Zara

Se per le vostre vacanze estive siete alla ricerca di un luogo vivace, con numerosi siti da visitare e un mare che sembra uscito da una cartolina, la destinazione da prendere in considerazione è la pittoresca Zara, in Croazia.

Una città davvero sorprendente e anche perfetto punto di partenza per esplorare le numerose bellezze della zona. Per rendere davvero indimenticabile la vacanza, è importante anche scegliere un alloggio che possa garantire il massimo del comfort. Per fortuna, noi abbiamo una soluzione per voi: il Falkensteiner Resort Punta Skala.

Dove alloggiare a Zara

Il Falkensteiner Resort Punta Skala è situato a soli dieci minuti di distanza da Zara. Avete presente il caos estivo che inevitabilmente contraddistingue le mete balneari? Bene, potete dimenticarlo perché questo resort è una vera e propria oasi verde che si specchia nelle limpide acque della costa adriatica della Croazia, un luogo perfetto in cui rigenerarsi tra spiagge private ed esperienze su misura.

No, non stiamo scherzando: il Falkensteiner Resort Punta Skala sorge su una penisola privata ed è composto da due hotel 5* – Il Falkensteiner Family Hotel Diadora, Falkensteiner Hotel & Spa Iadera – appartamenti affacciati sul mare – Falkensteiner Residences Senia – e le nuovissime Falkensteiner Luxury Villas.

A completare l’offerta ci sono anche le moderne strutture sportive del Fortis Club. La buonissima notizia, quindi, è che potrete scegliere l’alloggio dei sogni in base alle vostre esigenze, e anche con uno sconto che permette di pagare il 15% in meno. Scopriamo insieme come.

Fonte: Falkensteiner Resort Punta Skala

A Zara in famiglia: il soggiorno perfetto

Zara si rivela un paradiso perfetto per chi viaggia in famiglia con i bambini: qui è davvero possibile lasciarsi andare a una spensierata vacanza di mare da mescolare con meraviglie culturali, tra attrazioni antiche e moderne.

E il Falkensteiner Resort Punta Skala è una soluzione ideale in questo grazie al suo Falkensteiner Family Hotel Diadora, dove ogni elemento richiama il mondo sottomarino, quindi particolarmente attrattivo per i più piccoli.

Ma non solo: al suo interno è disponibile un ampio spazio dedicato proprio alle attività per loro, così come servizi per grandi e piccini e un ricco programma di attività per stare insieme.

In oltre 1250 metri quadrati pensati soprattutto per famiglie con figli, sarà possibile divertirsi con i bambini di tutte le età presso la nuova ludoteca dove esplorare il mondo sottomarino e lasciarsi andare al gioco.

Per i più piccoli (da 0 a 3 anni), a disposizione c’è l’area Soft-play in cui sono inseriti giochi didattici e mini pareti per fare arrampicate e salti, scivoli e giochi digitali.

Poi ancora una sala multimediale edutainment dove i piccoli ospiti, insieme alla mascotte Falky e ai suoi amici, possono cimentarsi in entusiasmanti progetti alla scoperta dell’ecosistema marino per diventare più consapevoli su come possa essere protetto e preservato l’ambiente degli abissi. Mentre nel laboratorio dell’hotel ci si può divertire con gli esperimenti per imparare a utilizzare l’energia solare e del vento. Non mancano poi una sala cinema e una zona per l’artigianato creativo.

Durante il soggiorno si viene accolti e aiutati da un personale qualificato in grado di dedicarsi alla cura completa dei bambini e del loro divertimento. Poi ancora le tante attività sportive disponibili che vanno dagli allenamenti di calcio guidati da professionisti con supporto della squadra della Bundesliga tedesca Hannover 96 e del club austriaco FK Austria Wien, alle accademie di tennis, nuoto o vela o equitazione, sessioni di cucina, ballo e teatro delle marionette.

Fonte: Falkensteiner Resort Punta Skala

Presenti anche una zona notte e un morbido parco giochi all’aperto, così come una nursery che ha un tranquillo spazio con fasciatoio e un’area per l’allattamento. Nella “Biberoneria” vi sono sempre ingredienti freschi e servizi utili per i bambini 24 ore su 24 come bollitore, frullatore o forno a microonde.

Il Family Hotel Diadora permette a grandi e piccini di soggiornare in un luogo da sogno e con tutti (e anche di più) i servizi che servono. Al contempo è l’albergo ottimale per vivere un’esperienza che coinvolge tutti e cinque i sensi, esplorando e conoscendo il mondo del mare.

E per non farsi mancare niente per la stagione più calda dell’anno sono stati organizzati moltissimi campi estivi, come calcio, tennis, cheerleading, equitazione, vela o gaming, oltre a workshop con atleti famosi.

Fonte: Falkensteiner Family Hotel Diadora

In coppia e con gli amici: dove dormire

Il Falkensteiner Resort Punta Skala offre anche un’ottima soluzione per chi viaggia in coppia o con gli amici: il Falkensteiner Hotel & Spa Iadera.

Il soggiorno sarà senza ombra di dubbio indimenticabile grazie ai meravigliosi interni, all’architettura che regala viste mozzafiato e all’area benessere Acquapura SPA di 6.000 metri quadrati che rendono questa struttura benessere tra le migliori della Croazia.

Immersi nel lusso, potrete inebriarvi dei benefici di numerose saune, hammam turco, canale Kneipp, sale relax e altalene per il relax, piscine di acqua dolce e salata ed esclusivi trattamenti SPA con erbe mediterranee coltivate sul territorio.

Soddisfazioni le avranno anche coloro che vorranno allenarsi grazie a una camera per cardio fitness e palestra. E dopo tanta fatica il relax: per uno spuntino dolce o salato, accompagnato da un drink rinfrescante, potrete dirigervi a bordo piscina presso il Bistro & Vital bar Acquapura SPA. Oltre al benessere in hotel, ci si può rilassare nella bella baia di ciottoli della struttura dove poter passeggiare sul lungomare.

Fonte: Falkensteiner Hotel & Spa Iadera.

I migliori appartamenti

Se invece degli hotel si preferiscono gli appartamenti, niente paura: il Falkensteiner Resort Punta Skala ha diverse soluzioni anche per questo tipo di viaggiatori.

Una di queste è il Falkensteiner Residences Senia che è caratterizzato da appartamenti luminosi e spaziosi, affacciati direttamente sul mare. Presenti per tutti gli ospiti anche ampi giardini con due piscine all’aperto così come i bar e i ristoranti degli hotel all’interno del Resort. Inoltre, i viaggiatori possono anche rilassarsi nella SPA presso il Falkensteiner Hotel & Spa Iadera e accedere alla Falky-Land del Family Hotel Diadora.

Oppure, si possono scegliere le nuovissime Luxury Villas che sono delle esclusive residenze dotate di tutti i comfort possibili. Dalle dimensioni generose, accolgono fino a sette persone che trascorreranno le vacanze in alloggi in stile moderno e contemporaneo e che regalano una vista suggestiva sul mare e sulle isole dell’arcipelago di Zara.

Ogni villa dispone di una cucina completamente attrezzata, di un confortevole soggiorno e spaziose camere da letto con bagno privato. C’è anche una piscina riscaldata di 40 metri quadrati circondata da un giardino esclusivo.

Tra le altre cose è anche possibile usufruire di numerosi servizi personalizzati – dal babysitting, al dog sitting al supporto di un personal training. Poi ancora il servizio di noleggio auto, limousine o barche.

E poi un sogno che si avvera: il maggiordomo privato, un professionista grazie a cui tutti gli ospiti non dovranno pensare a nulla.

Fonte: Falkensteiner Residences Senia

Per qualsiasi sia il tipo di alloggio scelto, da non sottovalutare è la presenza del Fortis Club, il centro sportivo, ricreativo e per eventi più moderno della Croazia in cui si possono praticare oltre 25 sport tra cui bowling, calcio balilla, hockey su ghiaccio, freccette, Playstation 5 e sfidarsi in avvincenti tornei.

E a trarre giovamento saranno anche le papille gustative grazie alla ricca proposta gastronomica: ci sono 14 ristoranti e bar con concept gastronomici fusion e gourmet. Il fiore all’occhiello è il ristorante TIAN che propone una cucina vegetariana e vegana ispirata alla natura della costa croata. Il tutto preparato da Paul Ivić che porta gli straordinari sapori della natura in piatti stimolanti e indimenticabili. Le menti curiose e chi ama condividere possono provare anche il menù degustazione.

Fonte: Falkensteiner Hotel & Spa Iadera.

Quanto costa tutto questo?

La miriade di servizi offerti che garantiscono di far vivere in un unico resort tutte le esperienze possibili e la bellezza di questi alloggi fanno pensare a prezzi inaccessibili.

Certo è che non parliamo di un resort low cost, ma nonostante questo è possibile risparmiare grazie a Sunshine Special, l’offerta che permette di pagare il 15% in meno sui pernottamenti per il periodo compreso fino al 2 settembre del 2023, quindi per tutta l’estate,

Un ulteriore 5% di sconto, tra le altre cose, è previsto per i membri Blue Spirit Club. Il consiglio però è di affrettarsi perché l’offerta è limitata e soggetta a disponibilità.

Fonte: Falkensteiner Resort Punta Skala

Il Falkensteiner Resort Punta Skala è quindi un’ottima soluzione per tutti: grazie ai tanti servizi si può tranquillamente rimanere qui per tutto il soggiorno, oppure visitare i bellissimi dintorni grazie alla sua posizione ottimale in questa zona della Croazia.