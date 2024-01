Alla scoperta delle Laccadive, un vero paradiso in terra

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Se state immaginando una vacanza da sogno su qualche atollo sperduto nell’oceano, probabilmente il pensiero volerà alle Maldive, una delle mete esotiche più gettonate dai turisti. Sapevate che a poca distanza, immerse dal turchese del Mar Arabico, ci sono delle altre isole tropicali davvero meravigliose? Stiamo parlando dell’arcipelago delle Laccadive, situate al largo delle coste indiane: scopriamole insieme.

India e Maldive, la polemica

Questo arcipelago, quasi sconosciuto al turismo di massa, è tornato al centro dell’attenzione a causa di alcune recenti polemiche. Da sempre, le Laccadive sono considerate “rivali” delle vicine Maldive: all’inizio dell’anno, alcuni neoministri maldiviani hanno speso parole piene di acredine nei confronti del primo ministro indiano, “colpevole” di aver fatto visita ufficiale proprio alle Laccadive. Ne è nata una vera e propria campagna politica chiamata “India out”, promossa dai vertici politici di Malè. La risposta non si è fatta attendere: i principali tour operator indiani hanno sospeso la possibilità di prenotare un viaggio alle Maldive, una reazione di boicottaggio che ha trovato numerosi sostenitori anche tra i vip.

L’India spinge dunque sul turismo locale, incentivando vacanze entro i propri confini nazionali. E per le Maldive potrebbe essere un grande problema, considerando la rilevanza del mercato indiano sulla propria economia turistica. Le tensioni non sembrano al momento essere sul punto di stemperarsi. E se delle Maldive abbiamo già parlato diffusamente, perché non dare una sbirciata alle vicine Laccadive? Ecco le loro bellezze, tutte da scoprire.

Laccadive, l’arcipelago indiano

Dove si trovano le Laccadive? L’arcipelago è situato nel Mar Arabico, a circa 200-300 km dalle coste indiane di Kerala. Si tratta del più piccolo territorio dell’Unione Indiana, composto da 12 atolli corallini e da numerose isolette, la maggior parte delle quali è disabitata e ricoperta di fitta vegetazione. Le isole principali sono Karavatti, dove si trova la capitale, Agatti (sede di un piccolo aeroporto locale), Minicoy e Amini. Nonostante la loro incredibile bellezza e i paesaggi mozzafiato, le Laccadive non sono molto frequentate dai turisti.

Il motivo principale? L’arcipelago è una zona protetta, regolamentata da una lunga serie di stringenti norme che permettono l’accesso (solo ad alcune particolari isole) agli stranieri. Ebbene sì, non tutte le isole sono visitabili, e quelle aperte al turismo si possono raggiungere comunque solo dopo aver ottenuto un visto speciale. Nessun viaggio organizzato in autonomia, dunque: bisogna affidarsi nelle mani di uno dei pochi tour operator accreditati per poter compilare correttamente la domanda d’ingresso e ottenere i documenti necessari allo sbarco. Vediamo come fare.

Laccadive: come ottenere il visto

Se per i turisti indiani è un po’ più facile, fare un viaggio alle Laccadive per gli stranieri è decisamente un’impresa più complessa. Come abbiamo visto, solo alcune isole sono accessibili al turismo, e solo se si è in possesso di un visto speciale. State pensando di recarvi alle Laccadive per le prossime vacanze? Dovrete muovervi per tempo: la prima cosa da fare è trovare un’agenzia di viaggi accreditata, che possa organizzare il vostro viaggio e farvi ottenere i documenti necessari per arrivare sull’arcipelago. Avrete una scelta ovviamente ristretta, dal momento che non tutte le isole sono aperte al turismo.

Potrete optare per luoghi magnifici come Karavatti, Agatti, Maliku e Bangaram, raggiungibili in aereo, oppure per le più lontane isole Kalpeni e Minicoy, se avete intenzione di regalarvi una crociera nel Mar Arabico. Dopo aver scelto l’isola di destinazione, dovrete prenotare il pacchetto di soggiorno che più si addice alle vostre esigenze. Ogni pacchetto include il volo aereo, il soggiorno in hotel, i trasferimenti sulle isole e il permesso di entrata, ed è prenotabile solamente dai tour operator accreditati. Saranno loro ad occuparsi di tutto, una volta che avrete deciso quale pacchetto acquistare.

Come arrivare alle Laccadive

Abbiamo visto che, per poter raggiungere le Laccadive, è necessario essere in possesso di un visto speciale. Una volta ottenuto il permesso, potrete iniziare a sognare la vostra vacanza. Ma come arrivare sull’isola di destinazione? Innanzitutto, occorre raggiungere la città indiana di Kochi, da cui partono tutti i collegamenti per le Laccadive: si trova lungo la costa di Kerala, ed è dotata di un grande aeroporto internazionale da cui partono e arrivano voli per/da numerose città dell’India e diverse capitali estere. Dall’Italia non esistono voli diretti, con un po’ di fortuna potrete trovarne uno che abbia un solo scalo.

Giunti a Kochi, avete due possibilità: arrivare alle Laccadive via aerea o via mare. Se volete optare per l’aereo (il mezzo più scelto), sappiate che esiste un unico collegamento quotidiano tra Kochi e Agatti, l’unica isola su cui sorge un piccolo aeroporto. Il volo parte ogni mattina alle 10:00, quindi organizzatevi per essere in città almeno la sera prima. Da Agatti, è disponibile un servizio di barche veloci che consente gli spostamenti interni, tra un’isola e l’altra: ci si impiegano da una a due ore, a seconda della destinazione da raggiungere.

Infine, è possibile prenotare una crociera sul Mar Arabico, per chi vuole vivere un’esperienza diversa. Anche quest’ultima parte da Kochi, e permette di arrivare alle isole di Kalpeni e di Minicoy. Solitamente durano 4 o 5 giorni, offrono un’escursione a terra ed è possibile, in alcuni casi, pernottare sull’isola di Minicoy. La crociera è un’avventura davvero speciale, che consente di ammirare da vicino i meravigliosi panorami delle Laccadive.

Quando andare alle Laccadive

Il periodo migliore per visitare le isole Laccadive è durante la stagione secca, ovvero tra novembre e aprile. Essendo l’arcipelago caratterizzato da un clima tropicale, tuttavia, si può organizzare un viaggio praticamente tutto l’anno. I mesi più piovosi sono quelli tra giugno e agosto, quando l’area è battuta dai monsoni: il clima diventa quindi particolarmente umido e le temperature si alzano, aggirandosi attorno ai 32°-35°C.

Cosa vedere alle Laccadive

Le isole Laccadive sono paradisi ancora incontaminati, dove immergersi nella natura e rilassarsi sulla spiaggia, o fare un po’ di sport all’aria aperta. Potete visitare i villaggi dell’entroterra, dove il tempo sembra essersi fermato, oppure fare escursioni guidate e attività di diving – qui ci sono alcuni dei fondali più suggestivi al mondo. Molto affascinanti sono anche i tour in barca alla scoperta delle isolette più vicine, sempre tra quelle accessibili ai turisti. Lasciatevi infine del tempo per oziare un po’, semplicemente sdraiandovi al sole o facendo qualche tuffo nelle splendide acque cristalline dell’arcipelago.