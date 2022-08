Kerala, la destinazione più accogliente dell’India

Il Kerala è la destinazione più accogliente dell'India. A ribadirlo, per il terzo anno consecutivo, i "Traveller Review Awards 2021" assegnati da Booking.com, che la incoronano ancora una volta reginetta della classifica, seguita da Rajasthan, Goa, Karnataka e Tamil Nadu. Ospitalità e cordialità sono i suoi punti di forza, ma non solo. Ecco alcune delle meraviglie che il Kerala ha da offrire. (In foto, Munroe Island)