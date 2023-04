Guimarães, la città dal nobile passato in Portogallo

Situata nel nord del Portogallo, a circa un’ora da Porto, Guimarães è considerata la culla del Paese per aver dato i natali ad Afonso Henriques, detto “il Conquistatore”, primo re della nazione. Una città elegante e vivace, orgogliosa del suo passato, che si contraddistingue per l’aspetto medievale e la particolare atmosfera di montagna che le viene regalata dal verde paesaggio montano della regione del Minho.

Visita a Guimarães, culla del Portogallo

Cominciamo a scoprire Guimarães dal suo centro storico classificato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, quale esempio eccezionalmente ben conservato e autentico dell’evoluzione di un insediamento medievale in una città moderna, con una ricca tipologia di edifici che esemplifica lo sviluppo dell’architettura portoghese dal XV al XIX secolo attraverso l’uso di materiali e tecniche di costruzione tradizionali.

Farsi trasportare nel medioevo in questo affascinante labirinto di vie lastricate e piazze, è un attimo. Complice un patrimonio architettonico armonioso e ben conservato, che traspare negli eleganti balconi in ferro, nelle logge di granito, nei terrazzi e nelle arcate che collegano le vie strette, nei chiostri e nelle torri.

Cominciando la visita dal Largo da Oliveira, cuore della città bassa, ci si imbatte nel Padrão do Salado, splendida edicola gotica, e nella chiesa collegiata Igreja e Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, che ospita il Museu de Alberto Sampaio. Tra le piazze più affascinanti c’è anche la Praça de Santiago, che nel Medioevo accoglieva i pellegrini in viaggio verso Compostela, mentre ai giorni nostre accoglie cittadini e visitatori in bar e ristoranti con tavolini all’aperto. Largo do Toural, invece, la piazza più grande della città, si contraddistingue per la sua fontana cinquecentesca e per gli edifici dalle facciate armoniose che la circondano.

Il Castello e i Palazzi di Guimarães

Se volete vedere il simbolo della città, dovete recarvi al Castello di Guimarães, situato sul Monte Largo, fortezza del X secolo che evoca quella speciale commistione di leggenda ed eroismo che caratterizza la storia della fondazione del Portogallo. Dopo essere stato scenario dei combattimenti per la difesa dell’integrità del giovane regno, è stato abbandonato all’incuria fino a essere restaurato e riportato alla sua originaria solennità nella prima metà del XX secolo. Dall’alto delle sue torri si può godere una vista impressionante della città e del paesaggio.

Più sfarzoso del castello di Alfonso I è il Paço dos Duques de Bragança (Palazzo dei Duchi di Braganza), costruito nel Quattrocento, caduto in rovina quando i duchi si trasferirono nell’Alentejo e restaurato nel Novecento per accogliere la residenza di Salazar. È facilmente riconoscibile dal grappolo di tetti in mattoni rossi che si può intravedere anche da lontano. Rispetto agli interni del castello, meno entusiasmanti della facciata esterna, qui si passeggia tra sale riccamente decorate con affreschi, mobili originali dell’epoca, arazzi e armature. Ogni passo riporta al tempo in cui la nobiltà sceglieva Guimarães per costruire le sue dimore. Allontanandosi un po’ dal centro fa capolino il Palácio e Centro Cultural Vila Flor, splendido palazzo con giardini sospesi, padiglioni e decorazioni in stile rocaille.

Monte da Penha con il più bel panorama del nord del Portogallo

Se volete regalarvi il più bel panorama del nord del Portogallo, dovete salire in cima al Monte da Penha (o Monte de Santa Catarina), una boscosa collina che rappresenta il punto più alto nei dintorni di Guimarães, l’ideale per godersi un po’ di frescura nelle calde giornate estive. Qui si può godere di un paesaggio naturale unico, puntellato di monumenti, grotte e belvedere, dove ci si imbatte in aree per passeggiate e picnic immerse in un paesaggio rigenerante. Una delle attrazioni più importanti del Monte è il Santuario da Penha, un centro di pellegrinaggio molto frequentato, soprattutto in estate. I visitatori che desiderano raggiungere questo luogo possono farlo attraverso la funivia, godendo del magnifico paesaggio che separa la valle e la montagna di Guimarães.