Vacanza active in Italia: le mete più belle

Dal Trentino al Salento, passando per il Piemonte e la Sardegna: ecco le vacanze active in Italia. Tra queste mete: la Liguria. Sentieri a strapiombo sul mare azzurro e scorci di incredibile bellezza sui borghi colorati e arroccati su speroni di roccia. La vacanza active alle Cinque Terre è perfetta per rifarsi gli occhi e mantenersi in allenamento. Tra i percorsi più belli: il Sentiero Azzurro costeggia tutto la costa che bagna le Cinque Terre e collega tutti i borghi: da Riomaggiore a Monterosso al Mare, toccando Corniglia, Manarola e Vernazza; la Via dei Santuari, un itinerario a mezza costa che collega i 5 Santuari, da farsi a piedi o in bicicletta. Per chi ha più tempo e gambe pronte, potrà cimentarsi nel Sentiero Liguria, che permette di attraversare per il lungo l’intera Liguria, vero e proprio cammino che parte da Lerici per arrivare a Ventimiglia.