Terme di Bibione: tutti i benefici delle acque termali per il benessere del corpo

editato in: da

Se non hai ancora avuto modo di provare sulla pelle i benefici derivanti dai bagni nelle acque termali, non aspettare oltre. Non ci sono limiti temporali: puoi godere degli effetti delle terme in qualsiasi stagione dell’anno e se stai cercando un luogo magico dove l’azzurro del mare incontra il verde di un’incantevole pineta, il posto che fa per te sono le Terme di Bibione.

A pochi chilometri dalla città di Venezia, sorge infatti lo stabilimento Bibione Thermae, una struttura ideata su misura di chi desidera trascorrere un sano soggiorno all’insegna del relax e della cura di sé. L’ampio parco termale che si affaccia direttamente sulla spiaggia di Bibione, è inoltre dotato di piscine coperte e all’aperto. Qui, grazie anche ai comodi lettini con idromassaggio, alle cascate, ai geyser e ai funghi con getti d’acqua, potrai ritrovare il vigore perso nella routine quotidiana.

Ma il fiore all’occhiello di Bibione Thermae è rappresentato dalle piscine termali coperte e all’aperto dove grandi e piccini possono trascorrere momenti piacevoli immersi in un’acqua calda e salutare.

Acque termali: quali sono i benefici per corpo e mente

Le acque termali, considerate fin dall’antichità come un toccasana per il benessere e la salute di grandi e piccini, apportano infatti numerosi effetti benefici all’organismo. A differenza delle acque dolci, le acque termali di Bibione Thermae, classificate come alcaline-bicarbonato sodiche, si caratterizzano per la loro efficacia terapeutica riconosciuta dal ministero della Sanità e per la temperatura che raggiungono, quando sgorgano, superiore ai 52°C. E sono proprio queste peculiarità a rendere le acque di Bibione Thermae terapeutiche e indicate soprattutto per il trattamento di patologie gastro-intestinali, respiratorie, infiammatorie ecc.

Ci sono tanti modi per godere dei benefici donati naturalmente dalle acque termali: inalazioni, docce nasali, irrigazioni intestinali/orofaringee, fanghi e bagni in piscina.

Le acque termali sono inoltre ideali per favorire lo smaltimento delle tossine, stimolare la microcircolazione, migliorare la tonicità dei tessuti molli e contrastare i problemi legati all’apparato circolatorio. Ma non è tutto: sono particolarmente indicate anche in caso di problemi legati alle articolazioni, ai dolori reumatici, a problematiche delle vie respiratorie e riabilitazioni a seguito di interventi chirurgici o lesioni.

Terme di Bibione: relax e benessere nelle calde acque termali delle piscine

L’acqua termale di Bibione Thermae è classificata come ipertermale, medio minerale e sgorga da una fonte a 500 metri di profondità nella terra, nelle vicinanze dello stabilimento termale.

Come fare per godere degli effetti benefici dell’acqua termale? La struttura Bibione Thermae mette a disposizione dei suoi ospiti (adulti e bimbi) l’accesso alle piscine coperte e all’aperto, anche senza prenotazione.

Il collegamento della parte interna delle terme con quella esterna e la temperatura tiepida dell’acqua che si aggira tra i 33° e i 34°, permette a bimbi e adulti di godere di tutti i benefici del bagno anche nelle giornate più fresche, senza dover rinunciare al suggestivo verde del parco.

Le piscine termali coperte dispongono di geyser, di funghi a cascata, percorso controcorrente e di vasche idromassaggio. A bordo vasca invece, ti aspettano dei comodi lettini dove rilassarti tra un bagno e l’altro.

E se vuoi coccolarti con una sauna finlandese, un dolce bagno alle erbe o anche un bagno ipersalino, la struttura Bibione Thermae mette a disposizione ingressi giornalieri senza prenotazione per accedere alle piscine e all’area wellness. Senza dimenticare, infine, il fiore all’occhiello della struttura: la SPA Beauty Farm, in cui farsi coccolare tra esclusivi trattamenti-massaggio occidentali e orientali.

In collaborazione con Bibione Thermae