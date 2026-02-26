Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista sul borgo di Sarzana

C’è una Liguria che tutti conoscono, quella delle cartoline con le case colorate delle Cinque Terre e dei borghi sospesi sul mare, nota in tutto il mondo. Poi ce n’è un’altra, più discreta, fatta di piazze medievali, fortezze rinascimentali e strade acciottolate dove il tempo sembra scorrere con una calma tutta italiana, quella per cui il Belpaese sa farsi amare. Nel cuore della Val di Magra, vicino a La Spezia, quasi in bilico tra Liguria e Toscana, questa parte della regione più silenziosa ha un nome: Sarzana.

Arrivando a Sarzana, la prima sensazione è quella di un luogo che non ha bisogno di ostentare la propria bellezza per farsi apprezzare. Sarzana si lascia scoprire lentamente, passo dopo passo, tra palazzi storici, librerie indipendenti e trattorie dove il profumo della cucina ligure si mescola con le influenze toscane. È una città piccola, certo, ma con una personalità sorprendentemente intensa, tanto da essere entrata tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, riconoscimento che sarà assegnato il prossimo 27 marzo. Ma anche senza premi o titoli, Sarzana resta una di quelle destinazioni italiane che sorprendono proprio perché non sono ancora travolte dal turismo di massa e sono perfette per conoscere un altro volto di una regione già amatissima.

Cosa vedere e cosa fare a Sarzana

Passeggiare nel centro storico di Sarzana è un po’ come aprire un libro di storia e tuffarcisi dentro. La città della Liguria candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028 ha radici medievali e per secoli è stata un punto strategico tra questo territorio e quello toscano, un vero crocevia commerciale e culturale.

iStock

Il cuore della città è Piazza Calandrini, dominata dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta, un edificio che mescola stili diversi e racconta il passaggio di varie epoche e influenze artistiche. Intorno, le strade si diramano in un labirinto di palazzi storici, botteghe e piccole librerie dal fascino d’altri tempi. Sarzana è infatti famosa anche per il suo legame con il mondo dei libri e dell’editoria indipendente, tanto da essere considerata da molti una delle capitali italiane del libro antico.

Eppure, come in un contrasto pittoresco, l’atmosfera qui assume qualcosa di sorprendentemente contemporaneo. Sarzana non è una città museo, ma un luogo vivo dove la cultura si respira ancora oggi nei festival, nelle mostre e negli eventi che animano le piazze durante tutto l’anno. Non a caso la candidatura a Capitale della Cultura nasce proprio da questa identità culturale diffusa, costruita nel tempo grazie alla partecipazione di istituzioni, università e associazioni del territorio che hanno saputo fare la loro parte.

La cosa più bella? Forse, resta la dimensione umana della città. In pochi minuti si attraversano le vie principali, ma ogni angolo di Sarzana è comunque in grado di raccontare una storia sorprendendo il viandante con un portale antico, un cortile nascosto o una piazzetta dove fermarsi per un aperitivo al tramonto con farinata e focaccia.

Se il centro storico è il cuore di Sarzana, le sue fortezze sono l’anima più scenografica e interessante dal punto di vista artistico e storico. La più imponente è la Fortezza Firmafede, conosciuta anche come Cittadella, un complesso militare che domina la città e che oggi ospita eventi culturali, mostre e manifestazioni artistiche.

Dall’alto delle mura lo sguardo si apre sulla Val di Magra, un territorio di confine dove la Liguria incontra la Toscana e dove il paesaggio si alterna tra colline verdi, borghi storici e scorci di mare – quello, per fortuna, in Liguria non può mancare. Oggi questa stessa posizione rende la città una base perfetta per esplorare alcuni dei luoghi più affascinanti del nord Italia e si rivela strategica per altre ragioni. In meno di mezz’ora si possono raggiungere il mare del Golfo dei Poeti, i borghi delle Cinque Terre o le colline della Lunigiana. Sarzana diventa così una sorta di ponte tra mondi diversi, mare e montagna, Liguria e Toscana, ieri e oggi.

Dove si trova e come raggiungere Sarzana

Sarzana si trova nella parte più orientale della Liguria, al confine con la Toscana, nel cuore della Val di Magra, a pochi chilometri dal mare e dalle famose Cinque Terre. Raggiungerla è semplice e comodo sia in auto che con i mezzi pubblici. Chi viaggia in macchina può percorrere l’autostrada A12 Genova-Rosignano, uscendo a Sarzana, oppure seguire le strade regionali panoramiche che attraversano colline e borghi della Liguria e della Lunigiana.

Chi invece preferisce il treno può arrivare direttamente alla stazione ferroviaria di Sarzana, servita da collegamenti regionali e nazionali, con treni diretti da La Spezia, Pisa e Genova. Per chi arriva in aereo, gli aeroporti più vicini sono quelli di Pisa e Genova, entrambi raggiungibili in poco più di un’ora di auto.