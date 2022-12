Viva Magenta! Alla ricerca del colore Pantone 2023 nel mondo

È stato eletto il colore del 2023 e, vi anticipiamo, è strabiliante. Si tratta del Viva Magenta (codice numerico 18-1750), una particolare tonalità di rosso vigorosa, vibrante e non convenzionale che l'azienda Pantone ha scelto per celebrare l'ottimismo e la gioia, per incoraggiare le persone a superare i propri limiti e a essere chi vogliono essere senza remore, né restrizioni. Ma è un colore che guarda anche al presente e al futuro, dato che questa tonalità è ibrida, multidimensionale e adattabile perfettamente sia al mondo fisico che a quello del metaverso. E mentre tutto intorno a noi si sta colorando di Viva Magenta, dai complementi d'arredo a quelli di design, passando per i capi d'abbigliamento, noi siamo andati alla ricerca del colore Pantone 2023 nel mondo. Preparate le valigie, si parte!