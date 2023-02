I Comuni virtuosi d’Italia, viaggio nella bellezza

Da Nord a Sud e passando per il centro e per le isole, i Comuni virtuosi del nostro Paese sono davvero moltissimi. Territori che fanno della promozione di specifiche iniziative e di impegno condiviso per il miglioramento del bene pubblico, un obiettivo primario. Luoghi che fondano il loro vivere e crescere su termini di equità sociale, benessere, sostenibilità ambientale, risparmio economico e governance, promuovendo e stimolando i cittadini ad adottare stili di vita sostenibili anche attraverso iniziative volte alla massima tutela territoriale, per un maggior benessere ambientale e sociale. Insomma, i comuni virtuosi sono davvero località dove la bellezza la fa da padrona a 360° e che meritano di essere conosciuti e visitati. Magari partendo da Mondovì (nella foto), in Piemonte, uno dei comuni virtuosi del Nord Italia, famoso per la sua importante produzione di ceramiche, ma anche una località che tra arte, storia, cultura e bellissimi paesaggi tra montagne e vigneti, sa regalare emozioni uniche a chiunque vi si rechi.