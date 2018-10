Se dovete partire per il vostro, ma sietenessun problema: il mondo offre decine e decine di destinazioni adatte anche ad una donna in gravidanza. E, no, non è necessario rimanere vicino a casa. Se il vostro dottore vi ha dato il permesso di viaggiare, e state bene, potete volare anche dall'altro capo dal pianeta . Dove? Ve lo suggeriamo noi, prendendo spunto dal sito inglese Telegraph.co.uk.