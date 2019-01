Sciare in Piemonte

Agli italiani sciare piace sempre di più, soprattutto in Piemonte . Durante le vacanze di Natale, gli alberghi delle piste da sci poco lontane da Torino hanno registrato punte d'occupazione prossime al 100%. E, come riporta il sito torinooggi.it,. «La montagna invernale si conferma ancora una volta un fattore fondamentale di attrazione per il nostro turismo», ha commentato l'Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte. Ma quale sono le più belle piste da sci del Piemonte?