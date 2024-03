Riaprono a primavera alcune delle ville più belle d’Italia

La primavera è la stagione perfetta per gite fuori porta e weekend alla scoperta di autentiche bellezze come alcune delle più belle ville d'Italia che, per l'occasione, riaprono al pubblico. Una di queste è Villa Chiuminatto a Torino, splendida dimora storica liberty, costruita nel 1923 nel cuore della Crocetta in Via Galliano 27, visitabile dal 23 marzo al 26 ottobre grazie a quattro appuntamenti guidati. Le visite guidate gratuite, con donazione libera, sono in programma sabato 23 marzo (orari: 15, 16.30, 18) e sabato 4 maggio (orari: 15, 16.30, 18). Le visite speciali tematiche, invece, sono dedicate al cinema e all’esoterismo e prevedono una donazione minima obbligatoria: 10 euro adulti, 5 euro minori under 18, free under 6. (Nella foto, Villa Chiuminatto, Torino)