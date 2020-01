Le mete più economiche da visitare per ogni mese dell’anno

Avete sempre desiderato poter visitare proprio quella meta da sogno, ma i prezzi sono inevitabilmente fuori dal vostro budget. Quante volte vi è capitato di pensare ad una cosa del genere? Forse avete semplicemente sbagliato i tempi: ci sono infatti determinati periodi dell'anno - diversi per ogni destinazione - in cui viaggiare è più economico. Questo perché le tariffe aeree si adeguano alla richiesta, e nei mesi in cui il flusso di turisti è più basso si possono trovare voli a prezzi decisamente vantaggiosi. Il sito Kayak ha analizzato i vari trend e selezionato alcune mete per ogni mese dell'anno, tra quelle che si sono rivelate meno costose. Scopriamo quali sono, così da poter scegliere la prossima località dove trascorreremo le vacanze.