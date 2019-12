Dormire in una casa sull’albero. Ma super lusso

Avere una casa sull'albero è stato senza dubbio il sogno di tutti noi, quando eravamo ancora bambini. Se pochi ragazzini fortunati hanno avuto la possibilità di vedere questo desiderio realizzato, la maggior parte di noi è cresciuta senza poter vivere questa fantastica esperienza. Perché non porre rimedio adesso? In Italia e in Europa (ma anche nel resto del mondo) ci sono moltissimi tree hotel che permettono proprio di dormire in una suite costruita tra le fronde degli alberi, regalando ai suoi ospiti delle emozioni incredibili. Ecco alcune delle case sull'albero più belle e lussuose di sempre.