In questo eden terrestre puoi mangiare e dormire sull’acqua

Fonte: iStock Bocas del Toro

Esistono luoghi, nel mondo, che sono così belli da non sembrare reali. Posti che per forme, lineamenti e colori hanno rubato dalle favole più iconiche quei paesaggi incantati e che sono destinati a realizzare anche i sogni più proibiti. Bocas del Toro è uno di questi.

Ci troviamo a Panama, nel Paese che collega l’America centrale a quella meridionale, e che da sempre capeggia le travel wish list di tutti i viaggiatori. Foreste pluviali, architetture coloniali, grattacieli e casinò da scoprire nella capitale, e poi, ancora, distese di sabbia bianca e dorata che si perdono nelle acque azzurre e cristalline che si snodano tutto intorno. Le cose da fare e da vedere qui sono così tante che non basterà un viaggio solo per scoprirle tutte.

Tuttavia, se è un’esperienza al di fuori dall’ordinario che volete sperimentare, allora il consiglio è quello di recarvi nella suggestiva e affascinante Bocas del Toro, un arcipelago incredibile che invita i viaggiatori a mangiare e dormire sull’acqua, e a vivere un sogno a occhi aperti tra le meraviglie della natura.

Bocas del Toro: un sogno a occhi aperti

Il nostro viaggio di oggi ci conduce a Bocas del Toro, una provincia della Repubblica di Panama che negli ultimi anni è diventata meta prediletta di tutti gli amanti della natura e delle visioni da sogno. Una destinazione, questa, che vive soprattutto di turismo, tanto accolto quanto celebrato dalla popolazione locale.

Bocas del Toro è ricca di tesori da scoprire, sia nella terra ferma, dove si trova l’omonima capitale, che nell’arcipelago composto da grandi isole e lembi di terra che rendono il paesaggio nella sua totalità un eden terrestre. Le cose da fare e da vedere qui sono tantissime, e tutte permettono di perdersi e immergersi in uno scenario incontaminato e naturale.

Le isole di Bocas del Toro, alcune delle quali completamente disabitate, sono circondate da acque cristalline caratterizzate da infinite sfumature di azzurro. Sulla terra sono presenti foreste lussureggianti e filari di palme che rendono il paesaggio straordinario. Ovviamente non mancano le spiagge, dei veri e propri paradisi per gli amanti dello snorkeling e per gli appassionati delle attività subacquee.

Sotto il livello del mare esiste un microcosmo delle meraviglie tutto da scoprire. L’arcipelago, infatti, è la casa di tantissimi esemplari di fauna e flora caraibica e ospita il 90% delle specie di coralli dei Caraibi.

Fonte: iStock

Mangiare e dormire con vista sul mare

Il modo più veloce per raggiungere l’arcipelago è in aereo, un volo dalla durata di circa 45 minuti che parte da Panama City e raggiunge la città di Bocas sull’isola di Colón.

Le cose da fare e da vedere a Bocas del Toro sono tante e tutte sono destinate a sorprendere e a incantare. Qui, infatti, i viaggiatori hanno la possibilità di perdersi e immergersi in uno scenario naturale e strabiliante delimitato dalle acque del Mar dei Caraibi.

Le isole più celebri e frequentate dell’arcipelago sono Colón, Bastimentos – dove ha sede il Parque Nacional Marino – e Carenero, un piccolo lembo di terra dove il tempo si è fermato. Partendo dalla terra ferma, e navigando in questo scenario mozzafiato, è possibile raggiungere tutta una serie di strutture uniche nel suo genere.

Si tratta di bar e ristoranti galleggianti, raggiungibili solo in barca, che permettono di vivere esperienze esclusive in un paradiso terrestre. A questi, poi, si aggiungono anche strutture ricettive uniche, come lodge vista mare – e barriera corallina – e capanne costruite direttamente sull’acqua. Le proposte sono tantissime e variano dai resort di lusso alle capanne, passando per gli ostelli.

Noi non abbiamo dubbi: è questa l’esperienza più bella da vivere e da condividere almeno una volta nella vita.