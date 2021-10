Cartoline d’autunno da Kyoto: la caccia alle foglie ha inizio

Con l'arrivo del mese di ottobre, la città dell'isola di Honshu si accende di magia e diventa meta prediletta di tutti gli amanti di questa stagione. È in questo periodo, infatti, che si inaugura a Kyoto la stagione della caccia ai colori dell'autunno, un autentico e tradizionale rito, conosciuto come momijigari, che coinvolge cittadini giapponesi e viaggiatori da tutto il mondo. Le nuance calde, accese e accoglienti della stagione invadono il panorama straordinario e incantevole, già caratterizzato in maniera univoca dai magnifici giardini e dai maestosi templi della città.