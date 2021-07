Tropea, il borgo dell’Oro Rosso di Calabria

editato in: da

Meraviglia del nostro Paese, e soprattutto gemma incredibile della Calabria, è Tropea. Basti pensare che questo luogo in provincia di Vibo Valentia, caratterizzato da un azzurro ipnotizzante del mare della Costa degli Dei, l’opulenza dei palazzi nobiliari e il misticismo di un santuario poggiato su una rupe, ha persino vinto il titolo di Borgo dei Borghi 2021.

Ma Tropea non è solo una delle mete balneari più apprezzate del cristallino mar Tirreno, è anche la terra della famosa cipolla IGP, conosciuta anche come Oro Rosso della Calabria. Infatti, dal 16 al 18 luglio di quest’anno ha avuto luogo la 3° edizione del “Tropea Cipolla Party”, un evento che aveva lo scopo di rafforzare l’identità e il patrimonio del favoloso borgo del Sud Italia.

La cipolla di Tropea è, infatti, sinonimo di resilienza di un territorio straordinario e che, grazie al sui inconfondibile sapore, aiuta a contemplare il paesaggio di questo borgo che sembra rimasto fermo nel tempo.

La Cipolla Rossa di Tropea IGP è stata indicata di recente come uno tra i marcatori identitari distintivi, agroalimentari della Calabria riconducibile adun determinato territorio unico nel suo genere, interpretando i criteri dell’Unesco per la valutazione e selezione dei siti patrimonio dell’umanità.

Del resto, la produzione di questo squisito prodotto della terra si espande per 900 ettari, impiega quasi 4.000 addetti per una produzione annua di 400 mila quintali e un giro d’affari intorno ai 25 milioni di euro con un export che ha raggiunto il 20%.

Un borgo, quindi, che soddisfa le papille gustative dei suoi visitatori e che regala notevoli meraviglie come il Santuario di Santa Maria sull’Isola, simbolo della Calabria nel mondo, ma anche un reticolo di vicoli che affiancano palazzi patrizi, memoria della natura aristocratica del borgo.

Senza dimenticare, ovviamente, la natura. Da queste parti, infatti, ogni possibile affaccio sul mare è una vera e propria cartolina e, da aprile a agosto, di sera si riesce ad ammirare il tramonto del sole nel cratere del vulcano Stromboli. In sostanza ci si ritrova di fronte a bellezza che chiama altra bellezza.

Non resta che prenotare un soggiorno a Tropea per godere di ogni angolo del borgo, ma anche per assaggiare il suo sublime Oro Rosso.