Cosa fanno in Svizzera quando finisce il foliage in autunno

L’autunno, con il suo foliage variopinto, è probabilmente la stagione più caotica agli occhi di chi predilige l’ordine e il rigore come gli svizzeri. Ed è quindi la sfida perfetta per il comico svizzero Ursus Wehrli che ha trasformato la sua mania per l’ordine in una bizzarra e ironica forma d’arte.

Wehrli è famoso per aver scomposto e riordinato le opere di Picasso e di Van Gogh, per aver provato addirittura a fare un po’ d’ordine tra le stelle del firmamento. Oggi, il genio del riordino si cimenta anche con le foglie autunnali.

Il risultato è un’installazione in perfetto stile “Art of Clean Up”, il libro che raccoglie le sue precedenti opere di riordino. “Riordinando le cose, ottengo un approccio diverso”, afferma Wehrli, “per questo l’idea delle foglie autunnali mi ha subito affascinato”.

Ingaggiato da Svizzera Turismo, Wehrli ha rassettato per un giorno il Rieterpark di Zurigo trasformando un mucchio di foglie in una coloratissima installazione di dieci metri quadrati, rimettendo, poi, di nuovo tutto in disordine per non compromettere, naturalmente, l’ecosistema del parco.

Il video gioca sul clichet degli svizzeri come maniaci dell’ordine e l’ufficio del turismo elvetico vuole così celebrare le sfaccettature dell’autunno come ispirazione per futuri viaggi e gite fuori porta.

Grazie a una mappa dei colori pubblicata sul sito dell’ente si può osservare in tempo reale dove la colorazione delle foglie sta raggiungendo il suo apice. La mappa autunnale della Svizzera indica dove e quando i boschi si accendono con i colori più smaglianti e suggerisce escursioni da fare per ammirare il foliage fornendo anche informazioni pratiche sulle foglie autunnali.

Le informazioni fornite dalla mappa sono precise come gli svizzeri. La cartina interattiva mostra la colorazione delle foglie (attuale e prevista) in tutto il Paese. Questa cartina virtuale viene aggiornata ogni settimana a partire da metà agosto fino all’inizio di novembre. Si basa sui dati relativi ad aridità, calore e quantità di precipitazioni rilevate in Svizzera e vi confluiscono anche i dati dell’autunno precedente e le informazioni fornite degli esperti del team di SRF Meteo.